Şarkıcı Onur Akay, geride bıraktığımız gün, akşam saatlerinde Cem Özer'in annesinin evde kalp krizi geçirdiğini ve Özer'in annesinin komşularının Cem Özer hakkında yaptığı şaşırtıcı açıklamaları paylaştı. Komşularının, “Cem Özer annesi ile hiç ilgilenmiyor, aramıyor, sormuyor. Arsaluş İçtilop'un kedi ve köpekleri dışında kimsesi yok. Geçtiğimiz günlerde bakımsızlık nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Daha sonra taburcu olan Arsaluş İçtilop, bugün evinde kalp krizi geçirerek vefat etmiş ve sandalyeden düşmüş şekilde bulundu. Vefat haberini Cem Özer'e vermek için aradık ama yine ulaşamadık. Defalarca mahalleli Cem Özer'i aradı şu kadına sahip çıkın dedi ama hiçbir zaman Cem Özer dönüş yapmadı. Şu an olay yerine savcı bekleniyor ve daha sonra Çınarcık Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılacak” şeklinde yaptığı açıklamaların yayınlanmasından sonra, Cem Özer Instagram adresinden komşularına küfürlü bir mesaj yayınlayarak sert tepki gösterdi.

“BEYANAT MERAKLISI RİYAKAR KOMŞULAR”

Cem Özer, sosyal medya adresinden yaptığı dikkat çeken paylaşımında, “Her gece aynı saatte penceresine gelen martı biraz gecikse ya da o gece uğramasa endişelenen, bahçesine gelen sokak köpeğine evini açan bir adam sizce ne yapar? Bari önce başsağlığı dileseydiniz de hayvan sevdiğiniz kadar insan sevip saydığınızı da anlasaydık. Ama saldırmak, kin kusmak, hakaret etmek, yalan mı doğru mu süzmemek daha kolay daha rahatlatıcı değil mi ? Lanet olsun ünlü olduğum güne. S..tirin gidin saygısız, pabucumun hayvanseverleri ve beyanat meraklısı riyakar komşular. Başka da hiçbir açıklamam ve yorumum olmayacaktır. Bunu da yapmayacaktım ama mecbur kaldım. Ne olur soru sormayın” ifadelerini kullandı.

CEM ÖZER'LE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cem Özer'le telefonda konuştuğunu ifade eden Onur Akay, “Değerli oyuncumuz Cem Özer, 90 yaşındaki annesi Arsaluş İçtilop'u kaybetti. Dün gece Cem Bey'le telefonda konuştum ve başsağlığı diledim, annesini böbrek yetmezliğinden kaybettiğini söyleyen Cem Özer'e ve tüm ailesine tekrar başsağlığı diliyorum. Arsaluş İçtilop'un cenazesi, 15 Ağustos Çarşamba günü saat 14:00'da, Yeşilköy Surp Stepanos Kilisesi'nden son yolculuğuna uğurlanacak. Nur içinde yatsın inşallah.” dedi.

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