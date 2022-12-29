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Cem Uslu: 17 yıl boşa geçmemiş...

Cem Uslu, 'Baba'da birlikte rol aldığı Haluk Bilginer ile sette çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Bilginer'le figüranlık yaptığı 'Hacivat-Karagöz Neden Öldürüldü?' filminde tanıştığını dile getiren oyuncu, "17 yıl boşa geçmemiş..." dedi

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  • Cem Uslu'dan 'Haluk Bilginer' paylaşımı: 17 yıl boşa geçmemiş... - Magazin haberleri

    SHOW TV'nin final yapan dizisi 'Baba'da 'Ceyhun Kömürcü' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Cem Uslu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Uslu, aynı dizide rol aldığı Haluk Bilginer ile 17 yıl önce birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.
  • Cem Uslu'dan 'Haluk Bilginer' paylaşımı: 17 yıl boşa geçmemiş... - Magazin haberleri

    "17 YIL BOŞA GEÇMEMİŞ..."

    Bilginer ile ilk kez 'Hacivat-Karagöz Neden Öldürüldü?' filminde tanıştığını söyleyen Cem Uslu, gönderisine, "17 yıl önce 'Hacivat-Karagöz Neden Öldürüldü?'de figüranlık yaparak kamerayla tanışmıştım. İlk sahnem Haluk ağabeyleydi. 17 yıl geçti… Boşa geçmemiş..." ifadelerini not düştü.
  • Cem Uslu'dan 'Haluk Bilginer' paylaşımı: 17 yıl boşa geçmemiş... - Magazin haberleri

    "SETE O FOTOĞRAFI GETİRİP, GÖSTERDİM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Uslu, geçtiğimiz aylarda Habertürk'ten Şevval Yılmaz Kula'ya verdiği röportajda ‘Baba’nın set arkasıyla ilgili unutamayacağı bir anısından bahsetmişti.

    Oyuncu, "Bol bol güldük. Yeri geldi acılarımızı, sıkıntılarımızı paylaştık. Geçtiğimiz sezon da bu sezon da çok güzel arkadaşlıklar edindim 'Baba' sayesinde. Sadece sette değil, set dışında da güzel anılarım var yani. Sette ise bol bol gülüyoruz. Haluk ağabey özellikle hem gülüyor, hem güldürüyor bol bol. Bir de benim kamera karşısına geçtiğim ilk film, 'Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü?' Figürandım orada. Haluk ağabeyle sahnem de vardı; kıyafet getiriyorum falan, terzi çırağıymışım… Repliğim falan yoktu. Belki de kamera karşısında oynadığım ilk sahne odur. Hatta fotoğraf çektirmiştim onunla; geçen gün sete o fotoğrafı getirip, gösterdim. 'Ağabey bak, 17 yıl önce!' dedim. Güzel bir andı, güzel bir anı oldu. Hatta oynadığım ikinci film de Ayda Aksel ile 'Aşk Tesadüfleri Sever'... Bunlar güzel hissettiren şeyler, kıymetli rastlantılar" ifadelerini kullanmıştı.
  • Cem Uslu'dan 'Haluk Bilginer' paylaşımı: 17 yıl boşa geçmemiş... - Magazin haberleri

    "OKULDA ÖĞRENEMEYECEĞİNİZ ŞEYLER ÖĞRETEBİLİYORLAR"

    'Baba'da Haluk Bilginer ve Ayda Aksel gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmanın nasıl bir duygu olduğundan söz eden Cem Uslu, "Tabii ki harikulâde bir duygu! Bizim mesleğin de her meslek gibi bir 'yaparken öğrenme' kısmı var. Bu yüzden, yaptığın işi kimlerle yaptığın çok önemli. Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Levent Ülgen gibi isimlerle çalıştığında 'güzel' şeyler öğreniyorsun. Onlarla oynamanın keyfinden bahsetmeme gerek yok zaten ama bu insanlar sadece iyi ya da deneyimli oyuncular değiller; aynı zamanda mesleklerini bir icra ediş biçimleri var. Kamera önünde de arkasında da... Sette ışığın kurulmasını beklerken, karavanda otururken, yönetmenle, öteki oyuncularla, makyözle ilişki kurarken aynı zamanda mesela 'Oyuncu-yönetmen ilişkisi nasıl olmalıdır?'a dair, okulda öğrenemeyeceğiniz şeyler öğretebiliyorlar. Görmekle ilgileniyorsanız tabii ya da oynadığınız karakterin 'falanca şeyi'ni hangi motivasyonla yaptığını bulmaya çalışırken bir şey söyleyip, ufkunuzu genişletebiliyorlar. Bu şükredilmesi gereken bir şey" demişti.
  • Cem Uslu'dan 'Haluk Bilginer' paylaşımı: 17 yıl boşa geçmemiş... - Magazin haberleri

    "ÜRETMEK BENİ CANLI TUTUYOR"

    Set dışında vaktini nasıl geçirdiği hakkında konuşan Uslu, "Görüşmeyi ihmal etmemeye çalıştığım dostlarım var. Ailemi ihmal etmemeye çalışırım. Sokakta olmayı, yürümeyi, doğayı, iletişimde olmayı, seyretmeyi, hareket etmeyi, evde oturup kedimi sevmeyi severim. Müziği hep sevdim. Lise yıllarından beri de amatör olarak müzikle ilgilendim hep. Sadece yakın dostlarımın, arkadaşlarımın bildiği şarkılarım var. Bir dostumla birlikte bir türlü kaydedip yayınlayamadığımız belki 10 tane şarkımız var… Yapsak albüm olur yani! (Gülüyor.) Bir de eskiden beri bir şeyler yazarım. Şimdi de dijital platform için düşündüğüm bir dizi senaryosu üzerinde çalışıyorum. Farklı alanlardan beslenip, bir şeyler üretmek beni canlı tutuyor" açıklamasında bulunmuştu.
  • Cem Uslu'dan 'Haluk Bilginer' paylaşımı: 17 yıl boşa geçmemiş... - Magazin haberleri

    "SAHNEDEN UZAK KALMAYA ALIŞKIN DEĞİLİM"

    "Oyunculuğun yanı sıra tiyatro yönetmenliği üzerine de çalışmalarınız bulunuyor. Tiyatro sizi nasıl besliyor?" sorusuna yanıt veren Cem Uslu, şunları söylemişti:

    Oyunculuğa tiyatro sahnesinde başladım. Temellerini orada öğrendim, orada deneyimledim. Okulda da tiyatro sahnesinde oynamanın eğitimini aldım. Ayrıca dediğiniz gibi; tiyatroda oyunlar yazdım, yönettim... Oyun müzikleri bile besteledim. Her alanında çalıştım yani. 2010 yılında bir grup arkadaş kendi tiyatromuz EKİP Tiyatrosu’nu kurduk. Pandemiye kadar da her sezon sahnede olduk. Pandemide herkes gibi biz de durduk tabii. Pandemi özel tiyatroların belini büktü; bazılarınınkini kırdı hatta. Özel tiyatrolar hakkı olan desteği devletten alamadı. Pek çok tiyatro kapandı. Ben şahsen bu ağır ekonomik koşullar altında kendi tiyatromda yeni bir prodüksiyona girişmekten çekiniyorum. Öte yandan; bir yıldan fazladır sahneden uzağım; bu da benim alışık olduğum bir şey değil. Özledim...
  • Cem Uslu'dan 'Haluk Bilginer' paylaşımı: 17 yıl boşa geçmemiş... - Magazin haberleri

    "HER PROFESYONEL OYUNCUNUN EN AZ BİR KEZ YAŞADIĞI BİR ŞEYDİR"

    Bir oyuncunun sahip olması gereken en önemli nitelikten de bahseden Uslu, "Hangi mesleği yaparsanız yapın, iyisini ancak çalışarak yapabilirsiniz. Çalışmayı sevmeniz lâzım. Verimli çalışmayı öğrenmeniz lâzım. Kendinizi disipline etmek zorundasınız. İlginizi sürekli ayakta tutmalısınız. Farklı kaynaklardan beslenmeli, çok yönlü olmalısınız. Bir de oyuncuysanız malzemeniz sizsiniz. Bedeniniz, aklınız, ruhunuz… Kendinize iyi bakacaksınız. Üşütürsünüz de sesiniz kısılırsa işinizi yapamazsınız. Bir kavgaya karışır da burnunuzu kırarsanız, o sırada oynadığınız karakterin de burnunu kırmış olursunuz. Oyuncu, oynadığı oyunun kurallarını bilip, o kurallara uymak zorunda. Farkına varılmaz pek ama oyunu oyun yapan şeylerden biri de kurallarıdır. Kurallara uymayan oynayamaz; mızıkçıları kimse sevmez. Bir de oyun oynamak eğlencelidir, eğlendirir. Eğlenmiyorsanız oyunun tadı kaçmış demektir. Bu her profesyonel oyuncunun hayatında en az bir kez yaşadığı bir şeydir. Yolculuğunuzda bunu da normal bulacaksınız, yılmayacaksınız" şeklinde konuşmuştu.

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