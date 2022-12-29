"OKULDA ÖĞRENEMEYECEĞİNİZ ŞEYLER ÖĞRETEBİLİYORLAR"



'Baba'da Haluk Bilginer ve Ayda Aksel gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmanın nasıl bir duygu olduğundan söz eden Cem Uslu, "Tabii ki harikulâde bir duygu! Bizim mesleğin de her meslek gibi bir 'yaparken öğrenme' kısmı var. Bu yüzden, yaptığın işi kimlerle yaptığın çok önemli. Haluk Bilginer, Ayda Aksel, Levent Ülgen gibi isimlerle çalıştığında 'güzel' şeyler öğreniyorsun. Onlarla oynamanın keyfinden bahsetmeme gerek yok zaten ama bu insanlar sadece iyi ya da deneyimli oyuncular değiller; aynı zamanda mesleklerini bir icra ediş biçimleri var. Kamera önünde de arkasında da... Sette ışığın kurulmasını beklerken, karavanda otururken, yönetmenle, öteki oyuncularla, makyözle ilişki kurarken aynı zamanda mesela 'Oyuncu-yönetmen ilişkisi nasıl olmalıdır?'a dair, okulda öğrenemeyeceğiniz şeyler öğretebiliyorlar. Görmekle ilgileniyorsanız tabii ya da oynadığınız karakterin 'falanca şeyi'ni hangi motivasyonla yaptığını bulmaya çalışırken bir şey söyleyip, ufkunuzu genişletebiliyorlar. Bu şükredilmesi gereken bir şey" demişti.