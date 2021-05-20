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Cem Yılmaz: Büyük kahkahalar bizleri bekliyor!

25. yılını kutlayan AKUT, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nda bu sene ünlü komedyen Cem Yılmaz ile gençleri buluşturdu. AKUT Başkanı Recep Şalcı ile Yılmaz, 19 Mayıs 2021 saat 21:00'de Instagram canlı yayınında bir araya geldi. Sadece gençlerin belirlediği sorularla gerçekleştirilen canlı yayın, keyifli anlara sahne oldu

Cem Yılmaz: Büyük kahkahalar bizleri bekliyor! - Magazin haberleri
"Büyük kahkahalar bizleri bekliyor!"
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HABERTURK.COM

14 Mart 1996 tarihinde bir grup dağcı tarafından kurulan ve bu süre içinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin arama kurtarma yapılanması içinde en önemli ekiplerinden birisi haline gelen, ülkemizin ilk arama kurtarma sivil toplum örgütü AKUT, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"ı kutlamaları kapsamında, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ı, Instagram canlı yayınında gençlerle buluşturdu.

CEM YILMAZ: BİZİ BÜYÜK KAHKAHALAR BEKLİYOR

19 Mayıs 2021 Saat 21:00'de gerçekleşen sohbette Cem Yılmaz, AKUT Başkanı Recep Şalcı ile bir araya geldi ve tamamen gençler tarafından belirlenen soruları yanıtladı.

Sohbete, 19 Mayıs bayramımızın, Atatürk tarafından verilen, içi doldurulması gereken önemli bir armağan olduğunu vurgulayarak başlayan Yılmaz, "Pandemi ve gülmek" bağlantılı bir soruyu şöyle yanıtladı:

Pandemi süresince evlere kapandık. Bu süre boyunca evlerde çok komedi malzemesi birikmiştir ve gerçekten yeni şakalar ve yeni komedyenler çıkacağına yürekten inanıyorum. Bunu yakında göreceğiz. Ben her zaman, gülünecek şeyler varsa gülmenin önemli olduğuna inananlardanım. Pandemi gibi dönemlerde, gülünecek şeyler olsa bile, gülme enerjimiz azalabiliyor. Bu gibi anlarda tatlı bir ciddiyet işe yarıyor. Ben hep, gülmekle, tatlı bir ciddiyetin bir arada olması gerektiğine inananlardanım. Herkes emin olsun, bizi büyük kahkahalar bekliyor.

"UZAK DURMAK GEREKİYOR"

Cem Yılmaz, X, Y, Z benzeri kuşak isimlendirmeleri ile ilgili bir soruyu ise; bu kuşaklara isimleri kendilerinin vermediğinin altını çizerek; "Örneğin Z kuşağı ismini, mesela Boomer kuşağın koymuştur ve Z kuşağı bu ismi bu şekilde öğrenmiştir, onların kendilerine Z kuşağı dediğini sanmıyorum. Her yeni nesil kendini göstermeye başladığında, eski nesillerden bazılarının başrolde olmadığı hatta hayatta bile olmadığı dönemlere geliniyor. Açıkçası bu kuşak isimlendirmelerinin çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Yeni nesillere engel olacak yaklaşımlardan uzak durmak gerekiyor" şeklinde yanıtladı.

Yılmaz, takım çalışmasının önemine ilişkin düşüncelerinin sorulduğu bir soruyu, "AKUT gibi hayati bir yapılanma için takım çalışmasının hayat kurtardığını iyi biliyorum ama takım çalışması kendi işim için de hayati bir öneme sahip. Bir film, farklı farklı disiplinlerden, çok farklı düşünen insanların bir araya geldiği devasa bir organizasyonun işidir. Adeta bir mühendislik çalışmasıdır. İşin başı, doğru insanları seçebilmek ve inisiyatifi paylaşabilmektir. Burada temel hedef, sizden iyi, başarılı insanları bir araya getirmektir. Bu hedeflenmelidir" şeklinde cevapladı.

Ünlü komedyen, Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının ve arama kurtarma faaliyetlerinin dışarıdan nasıl göründüğünü öğrenmeyi amaçlayan bir soruya, "Bu konuda şaşırdığım şeyler gözlemliyorum. Örneğin dünyaya emsal teşkil edecek bir arama kurtarma organizasyonumuz var ama 1999 Marmara Depremi'nden bu yana hala eksikliklerimiz var. Umut kırıcı olmak istemiyorum ama bu da bir gerçek. Geçenlerde bir deprem uzmanı hocamıza, 'Fay hattı taşınabilir mi?' türünden bir soru soruldu. Elbette dünyanın hiçbir yerinde harikaları kalabalıklar yaratmaz; örneğin AKUT'u birkaç harika insan kurdu ama bir başka insan için bir şeyler yapmanın önemini kitlelere, kalabalıklara anlatmaktan vazgeçmemeliyiz. Kendi adıma bu konuda AKUT'a elimden gelebilecek her türlü desteği, her zaman vermeye hazırım" yanıtını verdi.

RECEP ŞALCI: NİCE 102 YILLARA...

Canlı yayın sonrası bir açıklama yapan AKUT Başkanı Recep Şalcı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızda bu sene, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Bütün ümidim gençliktedir!' diyerek sonsuz güvenini dile getirdiği, aydınlık geleceğimizin mimarı gençlerimizin sevdiği, ilgili gösterdiği ve gerçekten önemli başarılara imza atmış bir isimle; yine gençlerimiz için bir araya gelmek istedik. Ve bu isimlerin başında elbette Cem Yılmaz geliyordu. 25 yıldır hayata değer katmaya, ülkemizi tüm dünyada temsil etmeye devam eden AKUT olarak, Cem Yılmaz ile çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Nice 102 yıllara" dedi.

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