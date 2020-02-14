Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMagazinCem Yılmaz'dan son dakika sürpriz paylaşım! Serenay Sarıkaya aşkıyla ilgili...

Cem Yılmaz'dan ilişkisine dair esprili paylaşım

Magazin gündemine bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz birlikteliği konuşulmaya devam ediyor. Atina'daki fotoğraflarla belgelenen aşk, Sarıkaya'nın da, "Her şey göründüğü gibi" sözleriyle itiraf edilmişti. Yılmaz, sürpriz birlikteliği hakkında kendisine gelen yorum ve haberlerle ilgili esprili bir paylaşımda bulundu

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile olan ilişkisi hakkında çıkan haberleri yaptığı esprili bir paylaşımla eleştirdi. Yılmaz, “Bir bu kalmıştı, iyi oldu.” notuyla Birleşmiş Milletler’in logosunun da yer aldığı ‘Bizim için sorun yok yeter ki mutlu olsunlar!’ açıklamasını paylaştı.

DEFNE SAMYELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Yılmaz'ın eski sevgilisi Defne Samyeli, "Açıklama gibi büyük laflar etmeyelim. Benim birkaç söz borcum var. O da siz basına... Ben asılsız haberlerden dolayı çok tramvalar yaşadım. O yüzden ön yargılarım var. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım. Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ekim ayında 3. şahıslar hakkında çıkan haber üzerine bir yazı yazdım ve sosyal medyadan yayınladım. Bugüne geldiğimizde ise yeni ve sürpriz şekilde öğrendiğim gelişmelere baktığımız zaman, bu haberleri işini doğru yapan arkadaşlar yazıp, dökmüşler. Ben bilmiyormuşum. Görememişim. Hiç ihtimal vermedim ve hiç konduramadım. Beni lütfen mazur görün. Size haksızlık etmişim. Daha fazlasını söyleyemem. Hiç yakışık olmaz. Bana yakışmaz. Siz neler yaşıyorsanız, ben de onları yaşıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Defne Samyeli’nin üstü kapalı ihanet iması ve “Konduramadım” açıklamasının ardından Cem Yılmaz, Twitter’da bir video paylaşmıştı. Görüntülerdeki kişi, “Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!” ifadelerini kullanıyor. Daha sonra ise şarkıcı Bergen'in, "Sen affetsen, ben affetmem" şarkısı çalmaya başlıyor.

SERENAY SARIKAYA, BERGEN'İN HAYATINI CANLANDIRACAK

Öte yandan Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya, çok yakında şarkıcı Bergen'in hayatını canlandıracağı bir filmle beyazperdeye dönecek.

NE OLMUŞTU?

Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, geçtiğimiz yılın son günlerinde yollarını ayırmıştı. Yılmaz'ın daha sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile yakınlaştığı iddia edilmişti.


 
Cem Yılmaz, çıkan haberlerin ardından, "Bu haberlerin gerçekliği yoktur" diyerek iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı.

İkilinin geçtiğimiz haftasonu Yunanistan'ın başkenti Atina'da çekilen fotoğrafları ise aşkı belgelemişti.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kenan Doğulu'nun 'Beren Saat' isyanı: 50 bin kere söyledim! - Magazin haberleri
MAGAZİNİsyan etti: 50 bin kere söyledim!
Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz aşkına flaş yorum! Kerem Bürsin, Sarıkaya hakkında... - Magazin haberleri
MAGAZİNEski sevgiliden sürpriz aşka ilk yorum
Tarık Mengüç'ün Cem Yılmaz sitemi - Magazin haberleri
MAGAZİNCem'e 'küresel ısınma' sitemi
Jim Carrey’nin gazeteciye çirkin yanıt! Akıllara Can Yaman geldi - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncudan gazeteciye çirkin yanıt!
Şeyma Subaşı: Onlar dedikodu yapmıyor - Magazin haberleri
MAGAZİN"Onlar dedikodu yapmıyor"
Ünlülerden 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlülerden Sevgililer Günü paylaşımları
Hülya Koçyiğit'in yeğeni Sedat Çelenk'e taciz suçlaması - Magazin haberleri
MAGAZİNKoçyiğit'in yeğenine taciz ve darp suçlaması
Sinem Umaş'ın cezası belli oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNCezası belli oldu
İrem Helvacıoğlu: 6 ayda 20 kilo verdim - Magazin haberleri
MAGAZİN'6 ayda 20 kilo verdim'
Afili Aşk'ta gün değişikliği
MAGAZİNAfili Aşk'ta gün değişikliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X