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        Haberler Magazin Cemil İpekçi'nin isyanı - Magazin haberleri

        Cemil İpekçi'nin isyanı

        Modacı Cemil İpekçi, Bodrum'daki pansiyonunun kanalizasyonun tıkalı olması nedeniyle pislik içinde kaldığını söyledi. Sitem eden İpekçi; "Bodrum Belediyesi'ni göreve davet ediyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 16:24 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:24
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        Bodrum'da pansiyonu bulunan modacı Cemil İpekçi, yaşadığı zor anları takipçileriyle paylaşarak dert yandı.

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        Kanalizasyonun tıkalı olması nedeniyle pansiyonunun pislik içinde kaldığını söyleyen Cemil İpekçi, belediyeyi aradığını fakat çözüm bulunamadığını söyledi.

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        Ünlü modacı şu ifadeleri kullandı: Bodrum'daki 4 odalı pansiyonumdan size sesleniyorum. Perşembeden beri kanalizasyonlar tıkalı. Onun için de pansiyonu kakalar ve çişler bastı. Zaten 2 müşterim vardı onlar da kaçtı. Sonra Bodrum'da işsizlik diyorlar. Pahalılığı bir kenara bıraktım. Bu çöpe bu pisliğe... Artık evleri, pansiyonları bile kanalizasyonlar basıyorsa kim gelir? Bunun için de MUSKİ (Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi) ve belediyeyi göreve davet ediyorum. Artık Bodrum'un sonunu getiriyorlar farkında değiller. Bir de yalan söylüyorlar 'geldik' diye. Gelmediler ve hâlâ bu haldeyiz. Acil bir halde Bodrum'un temizliği için harekete geçsinler.

        #cemil ipekçi
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