Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 6 aylık hamile olan şarkıcı Cemre Kemer, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kemer, yürüyüşe çıkmak dışında hiçbir şey yapmadığını ifade etti.

"AKIL İŞİ DEĞİL"

Cemre Kemer, konuyla ilgili, "Gebeler ilaç bile kullanamadığı için dışarı çıkıp, ufak bir yürüyüş yapmamın ardından eve gidiyorum. Hiçbir arkadaşımla dahi görüşemiyorum" ifadelerini kullandı.

Vakaların artmasından dolayı albüm kararını rafa kaldırdıklarını söyleyen ünlü şarkıcı, "Bu süreçte bir şey yapmak akıl işi değil. Bir de gebelik olunca ileri bir tarihe aldık" şeklinde konuştu.