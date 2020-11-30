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Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri kapsamında market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerlerin sokağa çıkma kısıtlamalarının dışında tutulacağını açıkladı. Ayrıca cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ilave tedbirleri istişare ettiklerini ifade ederek, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması, hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı koronavirüs önlemleri şöyle:

  • Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecek.
  • Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecek.
  • Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.
  • Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecek.
  • Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.
  • Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek.
  • 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.
  • Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.
  • Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerlerin, belirlenecek saatlerde kısıtlama dışında kalacak.

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