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Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda ilave tedbirleri istişare ettiklerini ifade ederek, hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması, hafta sonları cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Salgının olumsuz etkisini azaltmak için, insan hareketliliğini en aza indirmeyi amaçlayan tedbirler dışında çare bulunmuyor. 83 milyon hep birlikte seferberlik ruhuyla hareket etmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızın salgın tehdit olmaktan çıkana kadar mecbur kalmadıkça kalabalığa karışmamasını, dikkatli hareket etmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) November 30, 2020

Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı koronavirüs önlemleri şöyle: