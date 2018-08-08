Cenaze törenine gittiler,öldüler!

Peru'nun Ayacucho şehrinde yapılan bir cenaze merasiminde ikram edilen yemeklerden yiyen 10 kişi hayatı kaybetti. Zehirlenen 50 kişi ise tedavi altında.

Peru’nun Huamanga eyaletinin başkenti Ayacucho şehrinde bir köyde önceki gün yapılan cenaze merasiminde bozulmuş yemeklerden yiyerek zehirlenen 10 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de hastaneye kaldırıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre yiyeceklere böcek ilacının karışmış olabileceği bildirildi.

Peru Sivil Savunma Ajansı Indeci'nin Twitter'da yaptığı açıklamada, Pazartesi günü San Jose de Ushua köyündeki cenaze törenine katılan 50 kişiden 10'unun öldüğünü ve 8'inin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Silvia Pessah ise basına yaptığı açıklamada, cenaze merasimi için hazırlanan yiyeceğin içine böcek ilacında bulunan organofosfat maddesinin karıştığını söyledi. Sağlık Bakanı ayrıca son aylarda aynı bölgede iki organofosfat zehirlenmesi olayının yaşandığını söyledi.

Yetkililer, yemeklerden test edilmek üzere örnekler alındığını kaydetti.

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