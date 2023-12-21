"MEMNUN KALDILAR" Filmin Genel Koordinatörü Meltem Kayalı, bu ziyafetle hem filmi tanıtmak hem de insanlarda hoş bir intiba bırakmak istediklerini belirterek, "Tavuklu pilav, ayran ve lokma dağıtıyoruz. Umarım herkes memnun kalır. Şimdiye kadar yiyen herkes memnun kaldı. Filme gelmek istediklerini söyledi" dedi.

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"KİM ÖLMÜŞ?' DİYE SORANLAR OLDU"



Meltem Kayalı, tavuklu pilav dağıtmanın film konusuyla da bağdaştığını işaret ederek, "Filmde bir cenaze var. Aslında nişan yapmak için aileler bir araya geliyorlar ve aileler bu nişanda tanışacak. Fakat öğreniyorlar ki evin babaannesi vefat etmiş. Onun üzerine evde bir karışıklık başlıyor. Çok enteresan espriler, çok ilginç şeyler var" ifadelerini kullandı.



Bazı ziyaretçilerin gerçekten cenaze üzerine tavuklu pilav dağıtıldığını zannettiğini aktaran Meltem Kayalı, "Bize kim ölmüş?' diye soranlar oldu. Bu da bizim için ilginç bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.