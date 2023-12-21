Eminönü'nde tavuklu pilav ve lokma dağıttılar
Başrollerinde Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz ve Gonca Vuslateri'nin yer aldığı 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin ekibi, Eminönü'nde halka tavuklu pilavla lokma dağıttı
Eminönü'nde Yeni Camii civarında iki araçla stant kuran 'Cenazemize Hoş Geldiniz' filminin ekibi, sokak ziyafeti için 170 kilo pilav, 50 kilo tavuk ve 50 kilo hamur kullandı. Ekip yaklaşık 2 bin kişiye yemek ikram etti.
"MEMNUN KALDILAR"
Filmin Genel Koordinatörü Meltem Kayalı, bu ziyafetle hem filmi tanıtmak hem de insanlarda hoş bir intiba bırakmak istediklerini belirterek, "Tavuklu pilav, ayran ve lokma dağıtıyoruz. Umarım herkes memnun kalır. Şimdiye kadar yiyen herkes memnun kaldı. Filme gelmek istediklerini söyledi" dedi.
"KİM ÖLMÜŞ?' DİYE SORANLAR OLDU"
Meltem Kayalı, tavuklu pilav dağıtmanın film konusuyla da bağdaştığını işaret ederek, "Filmde bir cenaze var. Aslında nişan yapmak için aileler bir araya geliyorlar ve aileler bu nişanda tanışacak. Fakat öğreniyorlar ki evin babaannesi vefat etmiş. Onun üzerine evde bir karışıklık başlıyor. Çok enteresan espriler, çok ilginç şeyler var" ifadelerini kullandı.
Bazı ziyaretçilerin gerçekten cenaze üzerine tavuklu pilav dağıtıldığını zannettiğini aktaran Meltem Kayalı, "Bize kim ölmüş?' diye soranlar oldu. Bu da bizim için ilginç bir tecrübe oldu" şeklinde konuştu.
Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz, Gonca Vuslateri, Erkan Can, Gözde Seda Altuner, Timur Acar, Şükran Ovalı, Şebnem Sönmez, Deniz Uğur, Hakan Meriçliler, Hayal Ada Topakkaya ve Güven Hokna gibi ünlü isimler bulunuyor.
Serhat Kılıç ve Müge Boz ise filmde konuk oyuncu olarak yer alıyor. Senaryosunu Vuslateri ve Doğacan Güneş Perkün'ün birlikte kaleme aldığı film, 22 Aralık'ta sinemalarda olacak.
Fotoğraflar: AA, Instagram