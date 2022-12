HABERTURK.COM

Disney+, yeni sezonda çok sevilen zengin arşivinden dizi, film ve belgesellerin yanı sıra izleyicileri vizyonun en iyileri ve birbirinden iddialı yerli ve yabancı orijinal yapımlarla buluşturacak.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner’in basın toplantısında, Media ve Direct to Consumer Genel Müdür Yardımcısı, Reklam Satış ve İş Birlikleri Başkanı Mehmet İçağasıoğlu ve Drama Direktörü Türkan Yurdam platformun gelecek bir yıl içerisinde yayınlanacak orijinal yapımlarından bir seçki paylaştı.

İstanbul, Türkiye (1 Aralık 2022) - The Walt Disney Company’nin amiral gemisi olarak tüketicilere doğrudan yayın servisi sağlayan dijital yayın platformu Disney+, Türkiye’de 14 Haziran’da yayın hayatına başlamasının ardından başarılarla dolu 5.5 ayı geride bıraktı. İzleyiciyle buluştuğundan bu yana zengin içeriğiyle büyük beğeni toplayarak üye sayısını her geçen gün artıran Disney+, önümüzdeki yeni döneme de çok özel ve farklı içerikleriyle dopdolu giriş yapıyor, benzersiz arşivi, vizyonun en iyi filmleri, en iyi yerli ve yabancı orijinal diziler, filmler, belgeseller ile pek çok sürpriz yapımı da Türkiye’de izleyicilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

Basın toplantısında The Walt Disney Company Genel Müdürü Cenk Soner, geçtiğimiz ayları değerlendirirken, şirket vizyonu ve önümüzdeki döneme ait planlardan söz etti: Bugüne kadar 1200'e yakın film, 600’ün üzerinde dizi ve 300’den fazla orijinal yapımdan oluşan içerik arşivini Türkiye’deki izleyicilerin beğenisine sunan Disney+, daima her yaştan izleyicinin beklentisini karşılayacak, yüksek kaliteli içeriklerle üyelerinin karşısına çıkmayı hedefliyor. Platform, yerel pazarı, izleyici alışkanlıklarını ve beklentilerini yakından takip ederek programlama stratejisini de buna göre düzenliyor. Marka bu amaçla dünyanın dört bir yanından yüksek kaliteli orijinal yapımlar tedarik etme, geliştirme ve üretme taahhüdünün bir parçası olarak da önde gelen içerik üreticileri ve yapımcılarla da çalışmalarını sürdürüyor.

14 Haziran’da Disney+ ile ülkemize çok güzel bir giriş yaptık ve bu kısa sürede çok başarılı işlere imza atarak beklediğimizin de üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. En son lansmanın hemen öncesinde bir araya gelmiştik. 15 gün önce Türkiye’deki 5. ayımızı doldurduk. 14 Haziran’da Disney+ ile ülkemize çok güzel bir giriş yaptık ve dolu dolu geçen bu kısa sürede çok başarılı işlere imza attık. Beklediğimizin de üzerinde bir ilgiyle karşılaştık, mutlu ve gururluyuz.

The Walt Disney Company 100 yıldır her zaman hikâye anlatımını en ön sıraya koyuyor. Disney her zaman kendini yenilemeyi, içeriğini zenginleştirmeyi, teknolojisini sürekli geliştirerek dijitalleşen dünyaya ayak uydurmayı başarmış bir marka. Hem sahip olduğu arşiv zenginliği ve deneyimiyle köklü, hem de her zaman genç. Böyle büyük ve köklü bir geçmişe sahip bir markanın dijital yayın platformu Disney+ olarak sahip olduğumuz bir asırlık zengin hikâye anlatımını tüm dünyaya tek bir platformda sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Soner, “Bu yaz Disney+ için çok daha renkli ve çok daha hareketliydi. Dünyanın en sevilen hikâyelerini Disney’in büyülü dünyasında milyonlarca daha fazla kişinin beğenisine sunduk. Çünkü Türkiye’nin de dahil olduğu 42 ülke ve 11 yeni bölgede lansmanlar gerçekleşti. Dünya devi markalarımız Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic’in yanı sıra Hulu, FX, ABC, 20th Century, Searchlight ve daha birçok farklı stüdyomuzdan yepyeni içerikleri izleyicilerimizle tanıştırdık. Ama hep dediğimiz gibi bu sadece bir başlangıç... Lokalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor, yakında çok daha geniş bir izleme kataloğu ve bunların üzerine eklenen lokal orijinallerimizle eşsiz bir platform yaratmak hedefimiz.

Tüm ekip arkadaşları ve iş paydaşlarına geçtiğimiz süreçteki çalışmalar için teşekkür eden Cenk Soner, Disney+ ile ilgili son gelişmelerden ve içeriklerden bahsetmesi için sözü Media ve Direct to Consumer Genel Müdür Yardımcısı, Reklam Satış ve İş Birlikleri Başkanı Mehmet İçağasıoğlu’na bıraktı.

Mehmet İçağasıoğlu, “Kasım ayında açıkladığımız verilere göre tüm dünyada 164 milyon üyeyi geçmiş bulunuyoruz. Disney+ artık 150’nin üzerinde ülkede yayında. Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni lansmanlarımızla EMEA’da yayında olduğumuz ülke sayısı da 60’a çıktı. Tüm bu lansmanların da sağladığı güçlü ivme ile şirketimizi son derece memnun eden üye sayılarına ulaştık. Kasım ayında açıkladığımız verilere göre 164 milyon üyeyi geçmiş bulunmaktayız. Türkiye özelinde üye sayılarını açıklayamıyoruz ancak izleyicilerle buluşmamızın ardından kısa bir süre geçmesine ve herkesin tatilde olduğu yaz aylarını geride bırakmamıza rağmen Disney+ olarak bu heyecanlı dönemi yüksek izlenme oranlarına ulaşarak büyük başarıyla atlattığımızı söyleyebilirim. Öncelikli amacımız platformu bir an önce yayına almaktı. Şimdi çalışmalarımız büyük bir ivme kazanırken, içerik portföyümüz gün geçtikçe genişliyor, teknik alt yapımız güçleniyor. Artık çok iyi biliyorsunuz ama stüdyolarımızın altını her zaman çiziyoruz. Biz dünya devi markalara ve stüdyolara sahibiz. Bu çok ayrıştırıcı bir faktör. En güçlü kütüphaneye sahip olduğumuzu da her fırsatta vurguluyoruz, fazlasını da üreteceğiz” dedi.

Mehmet İçağasıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti: Çok geniş bir içerik çeşitliliğimiz var. The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi, Andor, Loki, She-Hulk, Arabalar Yollarda, Soul, The Bear, The Dropout, The Kardashians, Dopesick, Pam & Tommy, Chris Hemsworth ile Limit Yok gibi birbirinden farklı ve herkesin kendine ait bir şeyler bulabileceği, sadece Disney+’a özel orijinal içerikler üretiyoruz. Altın Küre, Emmy, BAFTA ve OSCAR ödüllü Nomadland, Free Solo, Enkanto: Sihirli Dünya, Cruella gibi içeriklerimizle platformumuzu zenginleştiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Emmy Awards’da The Walt Disney Company stüdyoları 147 adaylık ile ödüllere damgasını vurdu. The Simpsons, Grey’s Anatomy, How I Met Your Mother, The Walking Dead, Modern Family, Lost, Family Guy gibi birçok efsane dizi Disney+’ta izlenebiliyor…

Dizi, belgesel yapımlarının yanı sıra dünya sinema tarihinde ve günümüzde en çok izlenenler listesinde yer alan filmlerimizle de öne çıkıyoruz. Gişe rekortmeni vizyon filmlerimizi, unutulmaz arşiv filmlerimizi, orijinal yapımlarımızı ve en iddialı yerli filmleri izleyicilerimize tek bir platformda sunuyoruz.

Türkiye’de hasılat bazında sinemalarda tüm zamanların en iyi hafta sonu açılışını yapan Marvel Studios’tan Doctor Strange in The Multiverse of Madness’ı Disney+’ta yeni yayına aldık. Bu ay da Thor: Love and Thunder ile devam ediyoruz. Yine Aralık’ta; hasılat rekorları kıran ilk filmden tam 13 yıl sonra, heyecanla beklenen James Cameron imzalı Avatar: Suyun Yolu sinemalara geliyor, ardından ise Disney+’a. 2023 yılında da, Pixar’ın merakla beklenen filmi Elemental da önce sinemalarda ardından Disney+’ta olacak. Çok güçlü bir film planlamamız var.

14 Haziran’dan bugüne Disney+ ile 300’den fazla orijinal yapımı Türkiye’deki izleyicilerimizin beğenisine sunduk. Disney+ orijinal yapımlar geliştirme taahhüdünün bir parçası olarak birinci sınıf yapımcılar ve seçkin içerik yaratıcıları ile çalışmaya ve en yüksek kalite içerikleri sizler için hazırlamaya devam ediyor.

Tüm dünyada oldukça ses getiren global orijinal içeriklerden Willow, The Patient ve Guardians of The Galaxy Holiday Special şu an platformda yayında. Önümüzdeki dönemde The Mandalorian 3. Sezonu, Loki’nin 2. Sezonu, Bad Batch’in 2. Sezonu, Secret Invasion, Welcome to Chippendales, Fleishman is in Trouble gibi birçok orijinal yapım izleyeceğiz.” dedi.

Herkesin büyük ilgiyle beklediği ve takip ettiği yerli orijinal içerikler konusunda da çok iddialı projeleri olduğunu belirten Mehmet İçağasıoğlu, hem Türkiye’de hem dünyada ses getireceğine inandıkları projelerinin bazılarından bahsetmek üzere Drama Direktörü Türkan Yurdam’a sözü verdi.

Disney+’ın Türkiye’deki lansmanında, dünyada ilk kez bir yerli içerik ile lansman yapabildikleri ve Kaçış’ı izleyiciyle buluşturdukları için çok mutlu olduklarını söyleyen Türkan Yurdam, lansman döneminde peş peşe yayına alınan Kral Şakir: Geri Dönüşüm ve Dünyayla Benim Aramda içeriklerinin de çok başarılı izlenme sayılarına ulaştığını, çok yakında da dünya izleyicisiyle buluşacaklarını müjdeledi. Disney+’ta Kasım ayında yayına giren Ben Gri’nin ise tüm dünyayla aynı anda yayına başladığı belirtildi.

Çok güçlü yerli orijinal film ve dizi projelerinin takvime girmeye başladığını belirten Türkan Yurdam, komedi yönüyle öne çıkan, hepsi alanının en sevilen isimlerinin elinden çıkmış dört yerli filmin çok yakında platformda izleyiciyle buluşacağını belirtti.

9 Aralık’ta platformda ilk olarak Çamaşırhane’nin yapımını üstlendiği, Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar’dan gişe rekorları kıran serinin son filmi 'Recep İvedik 7' izleyiciyle buluşurken, BKM yapımı olan iki iddialı film de yayına girmeye hazırlanıyor. Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı ve Ozan Açıktan’ın yönettiği dev kadrosuyla dikkat çeken 'Yılbaşı Gecesi' filmi 30 Aralık’ta yayına girerken, Ata Demirer’in senaryosunu yazdığı ve Hakan Algül’ün yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Bursa Bülbülü’, zengin kadrosu ve renkli hikâyesiyle çok yakında sadece Disney+’ta izleyiciyle buluşuyor. İbrahim Büyükak’ın yarattığı ve başrolü Oğuzhan Koç ile paylaştığı 25 Film yapımı eğlence dolu 'Özür Dilerim' filmi de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmlerin yanı sıra, son yıllarda kapalı gişe sahnelenen, Zorlu PSM, idPro ve BKM’nin yapımını üstlendiği, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar’lı kadrosuyla Alice Müzikali, büyüleyici prodüksiyonu ve sahne şovuyla sadece Disney+’ta izlenebilecek.

Bunların ardından, herkes tarafından merakla beklenen, yakında yayına girmesi planlanan yerli orijinal dizilerden bahsedildi, tanıtımlar izlendi.

İçerik takvimi henüz açıklanmadığı için “Yakında” olarak bahsedilen dizilerden ilki; başrolünde Pınar Deniz’in yer aldığı BKM yapım imzalı, Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı ve Soner Caner’in yönettiği yetenekli bir yıldızın gizemli hikâyesini anlatan “Aktris” dizisi oldu. Med Yapım imzalı, yaratıcı Taylan Yapıcı’dan, senaryosunu Taylan Yapıcı ile Yeşim Çıtak’ın yazdığı, başrolünde Meryem Uzerli’nin yer aldığı ve Bahadır Karataş ile Burak Çaldır tarafından yönetilen “RU” kod adlı orijinal dizi, Ege’de geçen sıra dışı bir aşk hikâyesini konu alıyor. Gizemli bir adada, bir kadının kendini arayış hikâyesini konu alan, Ay Yapım imzalı, Emin Alper tarafından yönetilen ve Nükhet Bıçakçı ile Özlem Yücel tarafından senaryoya dökülen proje “Arayış”ta başrolleri Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

Platformda yayına hazırlanan bir diğer Ay Yapım projesi ise; Uluç Bayraktar tarafından yönetilen ve Kerem Deren ile Çisil Hazal Tenim’in kaleme aldığı, Can Yaman’ın başrolde olduğu, Hasan Balaban’ın efsanevi destanını konu alan “El Turco” kod adlı dizi. Özgün konusu, iddialı kadrosuyla merakla beklenen Med Yapım imzalı bilim kurgu ve aşkı bir arada işleyen “Numen” kod adlı dizide ise başrolleri Halit Ergenç, Songül Öden ve Melis Sezen paylaşırken, yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu ile Boran Güney ve Erhan Yürük oturuyor, dizinin yaratıcısı ise Zafer Külünk.

Geçtiğimiz 29 Ekim’de ilk tanıtımıyla büyük ses getiren ve bir yıl sonra yayında olacağı duyurulan Lanistar Media imzalı “Atatürk” dizisinin başrolünde Aras Bulut İynemli, yönetmen koltuğunda ise Mehmet Ada Öztekin yer alıyor. Dünyada alanında önde gelen uzmanların prodüksiyonunda görev aldığı dizi, Atatürk’ün çocukluk yıllarından milli mücadeleye giden hikâyesini, insani vasıflarını öne koyan bir kurgu içerisinde anlatıyor.