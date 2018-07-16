Beşiktaş'ta üst üste iki şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezonun devre arasında İngiltere'nin Everton takımına rekor bonservis ücretiyle (22 milyon euro) transfer olan Cenk Tosun, Sabah'a açıklamalarda bulundu.
İşte İngiltere'de yaşadıklarından, Dünya Kupası'na; hedeflerinden Beşiktaş'a kadar Cenk'in sorulara verdiği yanıtlar:
- Dünya Kupası sana göre nasıl geçti? - "Oynanan maçları ve performansları bir kenara koyarak yorum yapacak olursam, Türkiye olarak biz de Rusya'da olmalıydık. İnsan maçları izlerken bir yandan da 'Bayrağımızı orada dalgalandırmalıydık" diye söyleniyor. "
"En çok biz futbolcular üzülüyoruz bu duruma. Çünkü bir milli oyuncu için en ağır şey böylesine büyük ve önemli bir turnuvayı televizyon karşısından izlemek. Dünya Kupası'nı televizyondan izlerken kendi adıma çok acı çektim."
- Sen ayrıldıktan sonra özellikle gol sıkıntısı yaşayan bir Beşiktaş vardı, bunu nasıl değerlendiriyorsun?
"Son 6 ayda öyle bir sorun yaşadık gerçekten. Şampiyonluk o yüzden gitmiş olabilir ama kimsenin yeri doldurulamaz değil. Cenk gitti şampiyonluk gitti söylemini ağır buluyorum. İlk yarıda ben varken de puanlar kaybettik. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası gereksiz ve fazlaca puan kayıpları oldu."
- Hem Vagner Love hem de Negredo beklenen performansı veremedi. Bununla ilgili ne söylemek istersin?
"Oturmuş bir takımımız vardı gerçekten. Ben, Talisca ve Babel'le birlikte Quaresma'nın ortaları... Oğuzhan, Tolgay, Atiba yıllardır birlikte oynadığımız için birbirimizi çok iyi tanıyorduk. Belki kalsaydım her şey farklı olabilirdi Beşiktaş için ikinci devre. Orasını Allah bilir. Başkanımız Fikret Orman'ın yapacağı transferlerle gelecek yıl da Beşiktaş'ın şampiyonluğun en büyük adayı olacağını düşünüyorum."
TRANSFER İTİRAFI
"Vida'yı Everton istiyor olsaydı, en azından fikrimi alırlardı diye düşünüyorum. Klaassen çok iyi futbolcu. Beşiktaş'tan Ali Naibi, "Beşiktaş'a gelir mi? diye sordu. Ben de konuştum. "Türkiye'yi düşünmüyorum" dedi. Konu açılmadan kapandı."
"Başarının sırrı istikrarlı çalışmak. Türkiye'ye göre hazırlık kampında ve aralarda çok daha ağır çalışıyoruz. Bunun da lige yansıyacağını düşünüyorum."
"Burak Yılmaz Türkiye'nin en iyi forveti. Biz de idare ediyoruz işte." (Gülüyor)
"Everton'da çok yeniyim. 'Dönersen Beşiktaş'a mı gelirsin' sorularına cevap vermem için çok erken."
- Beşiktaş'a veda ederken arkandan baba şefkatiyle bakan bir Şenol Güneş vardı. O fotoğraf için çok yorum yapıldı, sen ne hissettin?
"Çok duygusal anlar yaşadım, o fotoğrafı görünce. Şenol Güneş'in kariyerimde çok büyük bir payı var. Beşiktaş'tayken bana bir baba gibi davrandı. Ona ne kadar teşekkür etsem az."
- Guti ve İlhan Mansız yardımcı antrenör olarak Beşiktaş'ta. Sence katkıları olur mu?
"Ben ikisinin maçlarıyla ve golleriyle büyüdüm. Şenol Hoca'ya çok yardımları olacağını düşünüyorum. İlhan Mansız, Beşiktaşlılığıyla genç arkadaşlarımıza yardımcı olacaktır. Guti de kariyeriyle çok şey katacaktır. Şenol Hoca'nın üzerindeki baskıyı alacaklarını düşünüyorum. Ben çok sevindim o iki efsanenin dönmesine, inşallah Beşiktaş için hayırlısı olur."
- Babel'in Flamengo'ya gideceği yönünde transfer iddiaları var. Babel ayrılmalı mı?
"Babel iyi arkadaşım. Kendi kararı ama Beşiktaş'ta bildiğim kadarıyla mutlu. Onu Beşiktaş formasıyla görmek güzel. Babel;güçlü, hızlı, şutu iyi… Bazen kendi başına maç aldığı oluyor. O yüzden her yerde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama biz bu konuyu konuşmadık onunla. İnşallah gitmez. Beşiktaş'a çok faydası olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye Ligi'nin kalitesinin de Brezilya'nın çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum."
- Babel'in kırmızı saçlarını nasıl buldun? - "Güzel buldum. (Gülüyor) Zaten o değişik işlere imza atan bir arkadaşımız genelde. Kendisi crazy (çılgın) olduğu için böyle şeyler yapıyor."
SABIRSIZLIKLA BABA OLMAYI BEKLİYORUM
"Rabbim nasip ederse bir evladımız olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah bereketiyle gelir, sağlıklı doğar. Bizim için ayrı bir heyecan ve mutluluk. Allah herkese benimki gibi bir eş, baba ve aile versin. Onların desteği ile hiçbir şeyi özlemiyorum."
15 TEMMUZ BİR DESTANDIR
Cenk Tosun, Türkiye'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü şu sözlerle kutladı: "Türk Milleti 15 Temmuz'da vatanı, geleceği ve demokrasi için canını hiçe sayarak tankların karşısına çıkmıştır. Bu millet nasıl korkusuz ve kahraman bir millet olduğunu göstermiştir. Bir destan yazmıştır. Hain kalkışma sonucu hayatını kaybeden başta Ömer Halisdemir olmak üzere kolluk kuvvetlerinize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Allah bir daha bize 15 Temmuz'lar yaşatmasın."
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