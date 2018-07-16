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"Babel iyi arkadaşım. Kendi kararı ama Beşiktaş'ta bildiğim kadarıyla mutlu. Onu Beşiktaş formasıyla görmek güzel. Babel;güçlü, hızlı, şutu iyi… Bazen kendi başına maç aldığı oluyor. O yüzden her yerde başarılı olabileceğini düşünüyorum. Ama biz bu konuyu konuşmadık onunla. İnşallah gitmez. Beşiktaş'a çok faydası olacağını düşünüyorum. Zaten Türkiye Ligi'nin kalitesinin de Brezilya'nın çok daha üstünde olduğunu düşünüyorum."