Adana'nın Seyhan ilçesi, Sucuzade Mahallesi'nde, iddiaya göre, Vedat Alpsoy (24),kaldırımda cep telefonuyla oyun oynarken motosikletli iki şüpheli yanına yaklaştı. Motosiklette arkada oturan şüpheli Alpsoy'un elindeki telefonu aldı. Kapkaççılar motosikletle olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran Alpsoy daha sonra vatandaşlardan yardım isteyip, 155 polis imdat hattını aramalarını rica etti.

200 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis zanlının kaçış yönüne doğru 20 kilometrelik alanda yaklaşık 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Yapılan bu inceleme sonucunda zanlının 19 Mayıs Mahallesi'nde oturduğu ve isminin Gökhan K. (32) olduğu belirlendi.

REDDETTİ AMA TEŞHİS EDİLDİ

Polis 19 Mayıs Mahallesi'nde yaptığı operasyonda zanlıyı yolda görüp, "dur" ihtarında bulundu. Ancak zanlı polisi görünce kaçtı. Zanlı kısa süren kovalama sonrası yakalandı. Zanlı emniyete getirilerek ifadesi alındı. Zanlı ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek polisten korkup kaçtığını söyledi. Ancak polis güvenlik kamerasından olayı gerçekleştiren şüphelinin Gökhan K. olduğunu kanıtlarken, mağdur da zanlıyı teşhis etti. Zanlının başka bir kapkaç olayına da karıştığı ileri sürüldü. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.