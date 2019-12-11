Ceren Hindistan kimdir?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerBiyografi

Ceren Hindistan kimdir? Kaç yaşında

Hafızasını sildirdiğini iddia eden güzel oyuncu Ceren Hindistan hakkında sıkça sorular sorulmakta. Gündemden düşmeyen isim Ceren Hindistan kimdir? Kaç yaşında? Hangi projelerde yer edindi? İşte Ceren Hindistan hakkında merak edilenler

Ceren Hindistan kimdir

Ceren Hindistan Son dönemlerde hafızasını sildirdiği yönünde iddiaları ile gündeme oturmuştu. Bu iddialar doğrultusunda güzel oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Gerek oyunculuğuyla gerek güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken isim Ceren Hindistan kimdir? Hangi dizilerde ve filmlerde yer almıştır? İşte Ceren Hindistan biyografisi

Ceren Hindistan kimdir?

27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da gözlerini açan güzel oyuncu Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olmuş 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerine kalmıştır.  Filmlerde ve dizilerde boy gösteren genç oyuncu Ceren Hindistan 2014 yılında iş Adamı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlamış imam nikahı kıymış ve bu ilişkiden Temmuz 2015 te bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Eşi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016 da ayırmıştır.

Ceren Hindistan'ın oynadığı diziler ve filmler

Film ya da DiziYılOynadığı karakter
Senin Uğruna2007Serpil
Fedai2007Ceyda
Baba Ocağı2008İsmet
Ah Kalbim2009Yeşim
Saklı Hayatlar2010Nergis
Sakarya Fırat2009 - 2010Nihan Tekintaş
Babalar ve Evlatlar2012Zeynep
Muhteşem Yüzyıl2013Ahsen Hatun
Firuze2013Firuze
Aşktan Kaçılmaz2014Nazlı

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ali İhsan Yavuz kimdir? Ali İhsan Yavuz nereli, kaç yaşında?
BİYOGRAFİAli İhsan Yavuz kimdir?
Çağlar Söyüncü kimdir? Kaç yaşında?
BİYOGRAFİÇağlar Söyüncü kimdir?
Hüseyin Nihâl Atsız kimdir?
BİYOGRAFİHüseyin Nihâl Atsız kimdir?
Halit Akçatepe kimdir? İşte usta sanatçı Halit Akçatepe'nin hayatı
BİYOGRAFİHalit Akçatepe kimdir?
Sanna Marin kimdir? - Dünyanın en genç başbakanı Sanna Marin...
BİYOGRAFİSanna Marin kimdir?
Selçuk Bayraktar kimdir?
BİYOGRAFİSelçuk Bayraktar kimdir?
Alparslan Kuytul kimdir, kaç yaşında, nereli? Alparslan Kuytul neden gözaltına alınmıştı?
BİYOGRAFİAlparslan Kuytul kimdir?
Erol Olçok kimdir? İşte kısaca hayatı
BİYOGRAFİErol Olçok kimdir?
Erkan Taşdöğen kimdir? Erkan Taşdöğen nereli, kaç yaşında
BİYOGRAFİErkan Taşdöğen kimdir?
Bartıl dizisindeki Sinan Çalışkanoğlu kimdir? Oynadığı diziler filmler nelerdir?
BİYOGRAFİSinan Çalışkanoğlu kimdir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X