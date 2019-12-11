Ceren Hindistan Son dönemlerde hafızasını sildirdiği yönünde iddiaları ile gündeme oturmuştu. Bu iddialar doğrultusunda güzel oyuncunun kim olduğu merak konusu oldu. Gerek oyunculuğuyla gerek güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken isim Ceren Hindistan kimdir? Hangi dizilerde ve filmlerde yer almıştır? İşte Ceren Hindistan biyografisi

Ceren Hindistan kimdir?

27 Şubat 1989 tarihinde Ankara'da gözlerini açan güzel oyuncu Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden mezun olmuş 2007 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması finalistlerine kalmıştır. Filmlerde ve dizilerde boy gösteren genç oyuncu Ceren Hindistan 2014 yılında iş Adamı Ümit Aslan ile bir ilişkiye başlamış imam nikahı kıymış ve bu ilişkiden Temmuz 2015 te bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Eşi Ümit Aslan ile yollarını Ocak 2016 da ayırmıştır.

Ceren Hindistan'ın oynadığı diziler ve filmler