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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çerkezköy'de midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü | Son dakika haberleri

        Çerkezköy'de midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Tekirdağ Çerkezköy'de midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 05:57 Güncelleme: 06.05.2025 - 05:57
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        Midibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
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        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Çerkezköy-Çorlu yolunda Kürşat Çakal (34) idaresindeki otomobil ile R.R.Y. yönetimindeki yolcu midibüsü çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALI SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

        AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Çakal, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Çerkezköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan Çakal'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Tekirdağ
        #haberler
        #Çerkezköy
        #Son dakika haberler
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