Cerro Porteno - Deportivo Santani rakamlar

Cerro Porteno ve Deportivo Santani, 04 Eylül 2018 Salı günü Paraguay Profesyonel Lig Clausura maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 02:30. Maç öncesi Cerro Porteno 14 puanla 2. sırada, Deportivo Santani 7 puanla 9. sırada bulunuyor. Cerro Porteno son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Deportivo Santani, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 799 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cerro Porteno kazanırsa 1.25, beraberlik çıkarsa 4.00, Deportivo Santani sahadan galip ayrılırsa 7.00 oranını elde edecekler.

Cerro Porteno önceki hafta Deportivo Santani mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Deportivo Santani ise Cerro Porteno karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Cerro Porteno, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.

Deportivo Santani, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Deportivo Santani 3 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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