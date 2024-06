Çetin Akdeniz ve Ahmet Koç, 'İki Gözümün Çiçeği' hakkında konuştular

Hoş geldiniz. Sizi tanıyalım biraz. Bize kendinizden, çalışmalarınızdan, müzikle nasıl tanıştığınızdan ve bu ikilinin nasıl bir araya geldiğinden biraz bahseder misiniz?

Ahmet Koç: 1970'li yıllarda Çetin ve ben, İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nda birlikte okuduk ve müzik eğitimi aldık. Bu eğitim sürecinde, enstrüman çalmanın yanı sıra birçok sanatçıya eşlik etme fırsatımız oldu. Ben aranjör-yönetmenlik alanında ilerledim ve 400'ün üzerinde albüm yönettim. Çetin'le birlikte birçok projede yer aldık. 2012'de 'Renkli Türkçe' albümümde Kibariye, Betül Demir, Göksel, Gripin gibi isimlerle düet yaptım ve sonrasında kendim gibi enstrümanist olan dünyaca ünlü klarnet ustası Vasilis Saleas ile 'Daphne' adında bir albüm çıkardım. Bu projeyi kafamda oluşturmuştum. Çetin'le uzun süredir birlikte bir proje yapma fikri zaten vardı ve sonunda bu albüm için bir araya geldik.

"ÜSTATLARIN BACAKLARININ ARASINDA BÜYÜDÜM"

Çetin Akdeniz: Ahmet'le konservatuvar sürecinde başlayan bir arkadaşlığımız var. İlginç bir tesadüf olarak, babalarımız da meslektaşlar. Benim rahmetli babam, enstrüman yapım ustası Ragıp Akdeniz'di. Ahmet'in babası İsa Koç ise tanınmış bir tar ustası. Ben, babamın atölyesinde birbirinden değerli üstatların bacakların arasında büyüdüm diyebilirim. Kocaman kocaman adamlar, şu basit şeyleri nasıl yapamazlar diye düşünürdüm. En sonunda alırdım sazı, amca versene şu sazını derdim. Beni kovarlardılar yanlarından. Moralimizi bozma diye. Konservatuvar eğitimimden sonra müzik piyasasında aktif olarak yer aldım ve birçok sanatçıya refakat ettim. Ahmet gibi yoğun yönetmenlik denemelerim olmadı, ama enstrümanist olarak birçok albümde yer aldım. Albüm sayısını hatırlamıyorum. 5000'den fazla olduğunu düşünüyorum. Öğrencilere yol gösterme amacıyla arşivlik albümler yapmaya çalıştım ve bağlama ile farklı şeylerin yapılabileceğini göstermeye çalıştım. Bağlama, müzik piyasasında genellikle hor görülürdü ama bunun yanlış olduğunu ispatlamaya çalıştım. bir baktım arkamda 'Çetin Akdeniz' ordusu oluştu. Şu anda Medipol Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Benim eşim de müzisyen bas gitar çalıyor, vokal yapıyor. Oğlum gitar çalıyor. Aynı zamanda sosyal medyada aktif bir şekilde müzikle ilgili içerikler paylaşıyorum. Ailecek müzikle ilgileniyoruz ve hatta Yeşilçam film müzikleriyle ilgili bir albüm yapma fikri vardı aklımda. İşte Ahmet'le ortak bir proje yapma fikri de bu şekilde ortaya çıktı.

Çetin Akdeniz: Ahmet'in iş bitiriciliği beni gerçekten hayran bırakıyor. Ben ise, biraz daha itelemesi gereken bir sanatıçıyım. Ahmet, bu süreçte bana büyük yardımlar sağladı. Stüdyo tarihlerini, çalınacak parçaları, çekilecek klipleri belirleyip her detayı planladı. Ben sadece onay verdim ve gittim. Hem sanatçı hem de menajer gibi çalışıyor, nasıl tarif edileceğini bilemiyorum. Çok disiplinli bir şekilde çalışıyor ve gerçekten işi bitiriyor. Projeyi güzel buluyorum ve öncelikle 'her çeşit film müziği mi olsun, nasıl olsun?' diye düşündük. Sonra Kemal Sunal filmlerinin müziklerini örnek almayı kararlaştırdık. Şöyle bir ilginç bir tesadüf oldu. Aslında bir tane eser var. 'Gurbet' Özdemir Erdoğan'ın bestesi. 'Çöpçüler Kralı' filminin müziğidir. Normalde onu Ahmet çalacaktı. Sonra şöyle bir şey oldu. "Gurbeti' sen çalar mısın?" dedi. Çünkü onu ben daha önce çaldım. Ben başka bir eser çalacağım" dedi. Seve seve çalarım dedim. Ben, Çöpçüler Kralı 'Gurbeti' çalmaya karar verdiğim gün Ayrıca, bir ev arayaşımız vardı ve eşim bana Kemal Sunal'ın 'Çöpçüler Kralı' filminin çekildiği sokakta bir apartman fotoğrafı gönderdi, orayı kiraladık. Bu, gerçekten büyük bir tesadüf oldu.

Ahmet Koç: Çetin ve ben, albümlerimizde film müziklerine de yer vermiştik ancak herhangi bir konsept veya proje oluşturamamıştık. Her şey o kadar çabuk şekillendi ki kafamda. Bir gün Eşimle oturuyorduk, eşim de sağ olsun hep fikir verir bu tarz projelerde. Benim kafamda bu tarz bir proje var, aklımda da Çetin var dedim. "Harika" dedi. Ortak bir albüm yapmaya karar verdik ve albümde kendi şarkılarımızı seslendirecektik. Ancak dinleyicilerin birlikte bir eser beklediğini düşünerek 'Fidayda' türküsünü birlikte seslendirmeye karar verdik. Paylaşmak önemliydi ve müzikte özellikle önem taşıyordu. İki kişi olarak albüm yapmak, grup gibi olmak anlamına geliyordu ve aynı müzikalite ve anlayışta buluşmak gerekiyordu. Bu konularda Çetin'le çalışmak zor değil. Yapımcımız ve prodüktörümüz Deniz Erdem, projeye sıcak baktılar. Bu proje, ortak bir vizyon ve anlayışla doğdu.

Albüm için nasıl bir hazırlık süreci yürüttünüz?

"ÇOK İDDİALIYIZ"

Ahmet Koç: Albümün yapım süreci, proje oluşturma süreci iki günde oldu, bitti. Biz Çetinle görüştük, anlaştık. Geldik stüdyoya. Bazı sanatçılar, "Biz bu çalışmayı 900 saatte yaptık" bana göre doğru bir çalışma sistemi değil. 900 saat stüdyoda çalışılmaz. Önceden hazırlanırsınız. Her şeyinizi evde hazırlarsınız, notaları yazarsınız, stüdyoda müzisyene hazır nota ile gelirsiniz. Ondan sonra stüdyodaki müzisyenden, Onu virtözlüğünden, onun ustalığından faydalanırsınız. Ben, bir günde girdim stüdyoya, hatta yarım günde, kendi tarafımdaki bağlamaları çaldım. Çok iddialıyız. Yarım günde de Çetin çaldı. Biz bir haftada albüm yaptık. Bu arada her şey akustik oldu. Davuldan perküsyonuna kadar her şeyin canlı olduğu bir albüm olmasına rağmen bitirdik. Repertuvarı yaparken öyle eserler seçtik ki bu eserler hepinizin zihninde muhakkak bir köşesinde var. Kemal Sunal, filminde bu müzikleri duymamanız mümkün değil. O yüzden ama burada şöyle bir tehlike var. Kemal Sunal'ın, filmlerinin bestesini yapan ustalar var. Mesela 'Zafer Dilek Orkestrası' çoğunu o yapmıştır ismi çok fazla bilinmez ama Zafer Dilek çok büyük bir ustadır. O işlerin aranjelerini o yapmıştır. Özer Şenay ve Arif Sağ bağlamalarını çalmıştır. Çok değerli albümlerdir bunlar. Ve canlı çalınmıştır. Abartmadan ve özünden uzaklaşmadan parçalara yaklaştık.

Çetin Akdeniz: 'Tımbıllı' adlı eseri çaldım. Dışarıdan basit görünse de aslında oldukça zor bir eser. 'Kapıcılar Kralı' filminin müziği olan bu eser, geleneksel bir türkü gibi görünse de nefes almanın zor olduğu bir yapıya sahip. Parmağın sürekli çalışması gerekiyor. Bu parçayı çalmaya çalışan birçok arkadaşım, 'Ben bağlama çaldığımı zannederdim, ancak bu eseri çalmaya çalışınca dilim dışarıya düştü' şeklinde geri dönüşler aldım. Özünü korumaya özen gösterdik. O dönemde hücum kayıtlar moda idi, ancak şimdiki gibi dijital olanaklar yoktu. Ben o dönemde yaşamak isterdim çünkü canlı çalmayı çok seven bir yapıya sahibim. Keşke o hücum kayıtlara ben de katılsaydım. Biz, o hücum kayıt havasını dijitalde yansıtmaya çalıştık. Bu gerçekten kolay bir şey değil, o atmosferi yakalayabilmek için çaba sarf ettik.

Albümün adını nasıl buldunuz?

Ahmet Koç: Aklımıza öyle isimler geliyor ki. Film ismini koysak da olmaz, fakat onu da yansıtmamız gerekiyor. Başta şey düşündük. 'Nayır Nolamaz' kulağa güzel gelmişti. Bu arada en büyük derdimiz isim oldu. Dedim ki Çetin, 'Nayır Nolamaz' olsun. İlk gün bu isimde karar kıldık. Sonra Çetin, "Ahmet, çok güzel ama biz Kemal Sunal filmi konsepti yapıyoruz, 'Nayır Nolamaz'la onun alakası yok" dedi. Çok haklısın dedim. O ismi orada sildik."

Çetin Akdeniz: Birden, 'Parka gidecekmiş iki gözlümün çiçeği' repliği geldi aklıma. Ahmet, "Bir dakika dur" dedi. Sonra hemen eşi Elif'i aradı. Elif, "Çok uzun. Yani bunu kısaltalım" dedi. İşte 'İki Gözlümün Çiçeği' böyle ortaya çıktı.