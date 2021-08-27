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Çevre dostu okula dönüş koleksiyonu

Okula dönüş heyecanı yaşayan öğrenciler için 'Doğa Kalp Ben' temalı bir 'Okula Dönüş' koleksiyonu hazırlayan DeFacto, ürün etiketinde yer alan tohumları doğanın geleceği için toprakla buluşturacak

Çevre dostu okula dönüş koleksiyonu
Çevre dostu okula dönüş koleksiyonu
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DHA

Doğaya dönmeyi özüne dönmek olarak tanımladığını açıklayan DeFacto, gençler için doğa temalı özel bir 'Okula Dönüş' koleksiyonu hazırladığını duyurdu. Marka, bu sayede alışveriş yapanlara verilecek tohumlarla, hem doğa farkındalığına hem dünyanın geleceğine katkı sağlamaya davet ediyor.

Markadan yapılan açıklamada, "Son dönemde iklim değişikliğinin dünya ve Türkiye’deki etkilerine yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarda bulunan DeFacto, ‘DeFacto Okula Etiketler Doğaya Dönüyor’ mottosuyla Okula Dönüş koleksiyonu için hazırlanan etiketlere tohumlar yerleştirdi. Uzun süredir daha yaşanabilir bir dünya için doğa dostu ve organik ürünlerle doğaya olan zararı en aza indirmeye çalışan DeFacto’nun yeni kampanyası sayesinde tüketicilerin ektiği tohumlar kır çiçeği veya ağaç olarak doğadaki yerini alacak. Tohum etiketleri Okula Dönüş koleksiyonunun yanısıra tüm ürün alışverişlerinde tüketiciye hediye edilecek" ifadelerine yer verildi.

"ÇEVRE PROJELERİNE ÖNEM VERİYOR"

Marka, çevreye olan hassasiyeti ile ürünlerden, plastik kullanımındaki duyarlılığa, doğal kaynakların sorumlu kullanımıdan, döngüsel ekonomiye katkı sağlamaya kadar birçok alanda çalışmalar yürüttüğünü açıkladı. Yakın zamanda bu çalışmalar kapsamında ormanların yeniden yeşermesini sağlamak amacıyla TEMA Vakfı’na fidan bağışında bulunan DeFacto, çalışanlarının gönüllü katılımı ile Çerkezköy'de hatıra ormanı oluşturdu. Markanın Okula Dönüş Koleksiyonu ve koleksiyonun yanında hediye edilecek tohum etiketlerini tüm DeFacto mağazalarında ve online alışveriş imkanıyla defacto.com’da satışa sunuldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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