Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Habertürk'e açıklamalar

Biz güzel bir seçim kampanyası yürütmeye çalıştık. Partimizle birlikte. Kampanya sürecinde ve öncesinde İstanbul'a ve İstanbullu hemşehrilerimize ilişkin projeler ürettik.Bunları da paylaştık. 31 Mart sabahına kadar hayallerimizi, eserlerimizi, projelerimizi paylaştık. Umutluyduk.Sandığa gittik. İstanbul'un takdiri sandıkta böyle tecelli etti.Saygı duyduk. Milletimizin takdiri böyleyse bundan sonraki süreçte milletvekilliğimize devam ederiz dedik.

Deprem bölgesi unutmamamız gereken alan. Gerçekten bir an önce, ki ben milli mücadeleye benzetiyorum, hep birlikte yapmamız gereken bir mücadele var. Tüm ekibimizle, kalbimizle mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız sürekli oradalar. İki bakan yardımcısı şu anda deprem bölgesinde. Ben de aylık rutin şekilde deprem bölgesini ziyaret ediyorum. Gittiğimde 'Murat Kurum gelmiş, iyi ki geldin, hoşgeldin, bizim konutlarımızı hızlandırırsın, yetiştirirsin' diye bakıp sarılmaları emin olun herşeye bedel. Allah bizi milletimize utandırmasın diyorum.

İBB Başkanı ne zaman arasa cebimden bana ulaşmıştır. Yine ulaşır, ararsa açarım. Bakan olduktan sonra aradı, 'görüşelim' dedi. Görüşeceğiz, kendisini davet edeceğiz. Görüşmeme durumumuz gibi bir şey olabilir mi? Seçimde yarıştık, milletimizin takdiri başımızın üstüne. Biz onu başkan olduktan sonra tebrik ettik, o da bizi bakan olunca tebrik etti. Önümüzdeki haftalarda çağıracağız, görüşeceğiz. Bütün konuları görüşmeye hazırız. İstanbul'un, milletimizin ihtiyacı için yetkimiz dahilinde yapılabilecek ne varsa yapmaya hazırız. Planla ilgili destek, yerle ilgili bir destek, personelle ilgili destek, makul ve mantıklı gerekçeleri olan her işi yapmaya hazırız. Hiçbir belediye şunu diyemez. Dün İzmir'deydim. Ondan önce Adana'daydım. Antalya, Adana Büyükşehir Başkanımız gelir. Talepleri varsa bizim yapacağımız bir şey ise niye yapmayalım. Bunlara destek olmayalım diye bir anlayışımız olabilir mi?

Eleştirecek olsam 'toplantıya katıl' demem. O da yememiş içmemiş, sağlıklı kentler toplantısına katılmış. CHP Kongresinde boy gösteriyor bugün. Yurt dışında İzmir Körfezi'nin sağlıksız olduğunu, 25 yıl yönettiklerini mi anlattı merak ediyorum. Denizde incelemeler yaptık. Şu an olması gereken oksijen seviyesi, bir canlının yaşayaması için 4,5 mg/litre. Bizim ölçümlerimize göre iç körfezin liman bölgesinde oksijen sıfır. Canlı yaşamaz. Zaten kokuyor, çamuru da görebiliyorsunuz. Amonyak değeri olması gerekenden 50 kat fazla. İçinde zararlı maddeler var. Dip çamuru Körfezi doldurmuş. Tabiri caizse, İzmir Büyükşehir Belediyesi körfezi foseptik çukuru gibi kullanmış. Şu anta atıksu arıtma kapasitesi 605 bin metreküp. Gelen atıksu 700 binin üzerinde. Kapasite 600. 100-150 bin atıksuyu denize bırakıyorlar. Büyük Kanal Projesi diye anlattıkları projede yağmur suyu ve kanalizasyon hatları beraber yapılmış, doğrudan denize bırakılıyor. Buraya gelen derelerde bir tanesinde Tarım Bakanlığı sorumluluğunda, diğeri büyükşehirde. Islah etmemişler. Burada atıksu kapasite artımı yapmayan, altyapıyı yenilemekten, dereleri ıslah etmekten aciz İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir.

Sorumluluğunu yerine getirecek. Sonuçta biz bilim insanlarımızla çalışacağız. Bilim insanlarımız neyin doğru olduğunu söylüyorsa. 10 sene önce proje yapılmış. Navigasyon ve sirkülasyon kanalı yapalım demişler, hiçbir adım atılmamış. O günkü şartlarda proje doğru imiş, kısmen yararlıymış. Şimdi tartışıyoruz. Bilim insanlarımız Eylül'ün sonuna kadar acil eylem planı, Ekim'in sonunda kalıcı çözümü ortaya koyacaklar. Atıksu arıtma tesisinin kapasitesi artırılacak, derelerin ıslahı yapılacak. Yağmur ve kanalizasyon hatlarının ayrılması gerekiyor. Büyükşehirin sorumluluğu değil mi bunlar? Asli görevi bunlar. Yapmazsa her türlü hukuki süreci başlatırız. Cezai işlem, suç duyurusu dahil. Orada canlılar ölecek, insan sağlığı hiçe sayılacak. Biz de izleyeceğiz, yok öyle. Ben izleyeceğim, denetleyeceğim, yol göstereceğim, takip edeceğim, evsel atıklardan dolayı kirliliğinin takibini yapacağım. Kanunun emrettiği şekilde sorumluluğumuz varsa elimizi taşımızın altına koyacağız. Bilim insanlarımız bize neyi önerecekse onu herkes üstüne vazife edinecek.

İzmir'de yağmur suyu kanalıyla yakın İlbank üzerinden 300 milyona yakın destek oluyoruz. Engelliyoruz diye bir şey yok. Kocaeli Büyükşehir'e verdiğimiz desteği kat be kat fazlasını verdik. İzmir'de deprem oldu. Bayraklı'nın bütün sokaklarını gezmiş insanım. Söz verdik ve gerçekleştirdik. Körfez temizlenecek. Burası Mavi Vatanımızın en kritik noktası. Milli mücadelemizin başlangıç noktası. Konsere para bulacaksınız, Körfeze para bulamayacaksınız, olmaz. İzmir'de sokağı dinleyin, vatandaşlarımızın ciddi rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu insanlar bunu hak etmiyor. Yazık değil mi? Acil eylem 1 ay içinde çıkar çıkmaz herkes sorumluluğunu yerine getirecek.Biz de bunu izleyeceğiz, takip edeceğiz, uyaracağız.

Yarısı Bizden'de sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'a bu projeyi müjdelediler. Mayıs ayı itibarıyla başvuruları aldık. İstanbul'da ciddi başvuru oldu. Burada gerek hibe gerek kredi noktasında devletimizin yardım ve desteklerine ilişkin. 700 bin kredi, 700 bin hibe 100 bin taşınma olmak üzere açıklandı. Şu an Yarısı Bizden'de yeni başvuru süreci yürütüyoruz. Tarihin önü açık, isteyen başvurabilir. Gerek bina bazında gerek parsel bazında tüm başvuruları arkadaşlarımız değerlendiriyor. Müteahhitlerin süreci daha rahat yönetilmesi adına hak edişlerin yüzde 30'ların verilmesi gibi hızlandıracak adımlarızı atıyoruz. Biz bir taraftan deprem bölgesini yürütüyoruz bir taraftan da İstanbul'da önemli iradeyi ortaya koyuyoruz. İstanbul'da 1,5 milyon riskli konut var. 600 bini hemenyarın dönüşmesi gereken konut. Bu noktada sorumluluk makamı olarak biz de kentsel, deprem dönüşümü ile ilgili elimizi, gövdemizi taşın altına koyacağız.

Bunun bütçesi Hazine ve Maliye Bakanlığımızca ayrıldı. Biz burada kendi kaynağımızı üretecek çalışmalar yapıyoruz. Sonuçta devletimiz güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımız deprem varken bu iradeye ortaya koydular. Vatandaş ve belediyelerimizden gelen talep noktasında bu dönüşümü hızlı bir şekilde yürüteceğiz. Rezerv alanlarda konutlar üreteceğiz. Deprem toplanma alanı, sosyal donatı alanlarına ilişkin adımlarımızı atacağız. Okul, yeşil alanlar yapacağız. Bu konutların yapımını başlattık. Başakşehir, Sultangazi'de yapıyoruz. 800 bin üzerinde konutu dönüştürdük, devam edeceğiz. Birinci öncelik deprem bölgesi ise ikinci önceliğimiz İstanbul'da koyulması gereken iradedir. Gerçekten siyasette itibar sahibi olmak verdiğin sözleri tutmaktan geçiyor. O yüzden sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ile her seçimden galip çıkıyoruz. Yerel seçimde de milletimiz bize destek verdi. Mayıs seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızı yüzde 52 oyla seçen irade Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşlarımız. Vatandaş ülke yönetimini sana veriyorum, yerel yönetimde seni uyarıyorum dedi. Düzeltmesi gerekenleri düzelt demiştir. Biz de üzerimize düşen görevlerimizi yerine getireceğiz. Kimse boşuna heveslenmesin. Milletimiz bizi bekliyor. Çalışacağız, üreteceğiz. Umutun, geleceğin icraatı olmaya AK Parti olarak devam edeceğiz.

"DEPREM BÖLGESİ 2025 SONUNDA AYAĞA KALKACAK"

Deprem bölgesinde 76 bin konutu teslim ettik. Depremden yaklaşık 40 gün sonra temellerimizi attık. 3 ay içinde 180 bin konutun yapımını başlattık. Şu an inşaatı başlayan konut sayısı 312 bine geldi. 150 bin çalışanımız var. 4 bin 400 köyde 159 şantiyede çalışıyoruz. Dünyanın en büyük, en geniş, en çok çalışanın olduğu şantiyedir. Herhangi malzeme, ekipman, işçi sorunumuz yok. Yıl sonuna kadar kalanını ihale edeceğiz. 2025 sonunda deprem bölgesinin ayağa kalktığını göreceğiz. Hatay'da Meclis binanın yanındaki Kapalıçarşı'nda, Adıyaman'da Ulu Camii meydanının ayağa kalktığını göreceğiz. Malatya Bakırcılar Çarşısı'nın yeniden ayağa kalktığını göreceğiz. Kahramanmaraş'ta Azerbaycan mahallesi ile Trabzon Caddesi'ndeki hareketi göreceğiz. Esnafın yüzünün güldüğünü Allah'ın izniyle inşallah hep beraber göreceğiz. Bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Osmaniye, Adana, Diyarbakır, Gaziantep'te, 11 ilimizin her noktasında, köy, belde, ilçemizde vatandaşa sözümüzü tutmak için bu mücadeleyi yapıyoruz. Şu an istihdamımızın yüzde 16'sı, genç nüfusumuzun yüzde 20'si, ihracatımızın yüzde 8'i deprem bölgesinde gerçekleşiyor. Deprem bölgesi bizim için çok kıymetli bölge. Var gücümüzle çalışıyoruz.