"Tüm güzel dilekleriniz için teşekkürler"

2015 yılında evlenen ve 2 yıl önce de oğulları Ali'yi kucaklarına alan başarılı oyuncular Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelerek bir takım eksiklerini tamamlayan çift, öğle saatlerinde araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

Alışveriş merkezinden çıkış yaptıkları sırada gazeteciler ile karşılaşan ve muhabirlerin fotoğraf isteklerini, "Ali'yi arabaya oturttuktan sonra tabii ki" diyerek kırmayan çift, Ali olmadan fotoğraf vermeyi tercih etti.

Mutlu evlilikleri ve birbirlerine gösterdikleri saygıları ile sanat camiasında örnek gösterilen çift, objektiflere poz verdikten sonra muhabirler ile ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.