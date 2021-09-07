Ceza infaz kurumlarındaki kütüphaneler için 231 bin 627 kitap bağışı yapıldı

AA

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Bir Kitap, Bir Umut" sloganıyla 31 Mayıs'ta Türkiye genelinde başlatılan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası tamamlandı.

Bu kapsamda ülke genelindeki adliyelerde açılan 216 stantta ve Ankara Adalet Sarayı, Ankara Batı Adalet Sarayı, İstanbul Bakırköy Adalet Sarayı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı, İstanbul Adalet Sarayı Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Yerleşkesi, İzmir Bayraklı Adalet Sarayı, İzmir Karşıyaka Adalet Sarayına yerleştirilen kitap kumbaralarında 231 bin 627 kitap toplandı.

Vatandaşlar ve yayınevlerinin de destek verdiği kampanya dahilinde toplanan kitaplar, hükümlü ve tutuklular için yayın sayısının yetersiz olduğu ve yeni açılan ceza infaz kurumlarındaki kütüphanelere gönderilecek.

- Adalet Bakanı Gül'den kitap dostlarına teşekkür mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kitap bağış kampanyasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Gül, paylaşımında, "Bir kitap, bir umut diyerek ceza infaz kurumu kütüphaneleri için düzenlediğimiz kampanyaya destek veren tüm kitap dostlarına, belediyelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu anlamlı kampanyada emeği geçen personelimizi, yargı mensuplarını kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

Kitap bağış kampanyasının tanıtımında Bakanı Gül, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan birçok eseri de ceza infaz kurumları kütüphaneleri için bağışlamıştı.