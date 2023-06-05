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Haberler Gündem 3. Sayfa Cezaevinden çıktı, üvey babası ve annesini bıçakladı
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Cezaevinden çıkan genç, üvey babası ve annesini bıçakladı

Bursa'da cezaevinden yeni çıkan genç, evde çıkan tartışmada üvey babasını ve araya giren annesini bıçakladı

Cezaevinden çıktı, üvey babası ve annesini bıçakladı
İHA

Bursa'da cezaevinden çıktıktan sonra tartıştığı üvey babası ve annesini bıçaklayan Ş.Y. tutuklandı.

Olay, geçen cumartesi günü Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ahmet K. ve Aynur K. çiftinin evlerine cezaevinden yeni çıkan çocukları geldi. Bir süre sonra Ş.Y. ile üvey babası Ahmet K. arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen sözlü tartışma yerini kavgaya bırakınca Ş.Y. eline aldığı bıçakla Ahmet K.'yi karnından bıçakladı. Bu sırada araya girmek isteyen anne Aynur K. de bıçakla yaralandı. Evden gelen sesler üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükbalıklı Polis Merkezi'ne bağlı ekipler, kaçmaya çalışan şüpheli genci yakaladı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralı çiftin tedavisi sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen genç ise tutuklandı.

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