Cezaevinden izinli çıktı, kaldığı evde ölü bulundu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenilen bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

İKİ GÜNDÜR HABER ALINAMIYORDU

Olay, Hacıseyitali Mahallesi 153093 Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın dördüncü katında bulunan dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Oktay Deniz (41) geçtiğimiz Çarşamba günü cezaevinden izinli çıktı. Evde kalmaya başlayan Oktay Deniz'den iki gündür haber alamayan yakınları durumu polis bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Polis ve sağlık ekipleri itfaiyenin yardımıyla eve girerken, yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Deniz'in cansız bedeni evde yapılan incelemenin ardından cenaze aracına taşınarak otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.