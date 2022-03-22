Cezayir ve Çin arasında 7 milyarlık 'fosfat' anlaşması 0:00 / 0:00

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'den iki şirket ile ülkenin doğusundaki Tibessa bölgesinde fosfat çıkarmak konusunda anlaşma sağlandı.

Açıklamada, yatırımın 7 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğu belirtilirken, çıkarılan fosfattan gübre üretileceği kaydedildi.

Cezayir'de projeyle birlikte 12 bin kişiye istihdam sağlanacağı, bunlardan 6 bin kişiye kalıcı iş imkanı olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 24 bin kişiye de dolaylı istihdam oluşturulacağı vurgulandı.

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Genel Müdürü Tevfik Hakkar, anlaşmanın imza töreninde, söz konusu projeyle Cezayir'in dünyanın en büyük gübre üreticilerinden biri haline geleceğine dikkati çekti.

Cezayir ve Çin arasında, 2018 yılında fosfat üretimi konusunda 6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 19 Mart - 21 Mart tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu.