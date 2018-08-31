Chambly - Rodez Aveyron maçı rakamları

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Chambly, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Rodez Aveyron takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 3 puanlı Chambly 14. sırada bulunuyor, Rodez Aveyron 5 puana sahip ve 10. sırada. Chambly, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Rodez Aveyron, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 238 kodlu maçı oynayanlar; Chambly galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 2.80, Rodez Aveyron galibiyet oranı 3.00.

Chambly son haftadaki Lyon-Duchere müsabasında 1-0 yenildi.

Rodez Aveyron, Avranches karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Chambly, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Rodez Aveyron ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rodez Aveyron, 2 gol atarken 2 gol yedi.

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