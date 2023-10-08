Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe 16'da 16 için Kasımpaşa deplasmanında! Kasımpaşa FB maçı canlı yayın bilgileri! Kasımpaşa Fenerbahçe maçı ilk 11'ler ve kadrolar... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak. Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek. İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 12:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bu akşam deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

        2

        DEPLASMANDA GOL YEMEDİ

        Fenerbahçe, bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da kalesini gole kapattı.

        Sarı-lacivertliler, sırasıyla Yılport Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü ve Corendon Alanyaspor'u ise 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de çıktığı ilk 3 deplasmanda da kalesini gole kapatan Fenerbahçe, Spartak Trnava müsabakası öncesinde bu sezon konuk olduğu 6 maçı da gol yemeden tamamlamayı başarmıştı. Spartak Trnava deplasmanında 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sezon ilk deplasman golünü kalesinde görmüştü.

        3

        KAZANIRSA REKORUNU EGALE EDECEK

        Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında kendi rekorunu egale etmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması durumunda ligde ilk 8 maçını fire vermeden geçmiş olacak. Söz konusu başarıyı daha önce 2009-2010 sezonunda elde eden Fenerbahçe, kazanması durumunda bu rekoru egale edecek.

        4

        MUHTEMEL 11

        Livakovic

        5

        Osayi

        6

        Becao

        7

        Djiku

        8

        Ferdi

        9

        İsmail

        10

        Fred

        11

        İrfan Can

        12

        Szymanski

        13

        Tadic

        14

        Dzeko

        15

        Kasımpaşa XI: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık, Yasin, Gökhan, Aytaç, Hajradinovic, Ben Ounnes, Gomis, Ngoy

        16

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu