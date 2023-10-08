Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa

        Hepsi 5 dakika: Otomobil, hayalet gösterge, kasa

        İstanbul'da oto galeriye giren hırsızlar, 5 dakika içerisinde para kasasıyla, park halindeki bir otomobil ile başka bir otomobilin hayalet ekranını çalarak kaçtı. İddiaya göre, şüpheliler çaldıkları otomobille bir de hırsızlık yaptı. Oto galerideki hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 12:12 Güncelleme: 08.10.2023 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul'da oto galeriye giren hırsızlar, 5 dakika içerisinde para kasasıyla, park halindeki bir otomobil ile başka bir otomobilin hayalet ekranını çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        2

        Olay geçen cuma günü sabah 07.00 sıralarında Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Oto galeriye hafifi ticari araçla gelen hırsızlar, burada satış için tutulan otomobilin yaklaşık 500 bin lira değerindeki hayalet ekranını çaldı.

        3

        Ardından kapıyı zorlayarak yazıhane bölümüne giren hırsızlar, para kasasını sürükleyerek dışarı çıkardı.

        4

        Buldukları anahtarla lüks otomobilin kapısını açan hırsızlar kasayı araca yükledikten sonra hayalet ekranı da alarak galerideki otomobille olay yerinden uzaklaştı.

        5

        İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çalınan otomobili dün akşam Başakşehir'de terk edilmiş halde buldu. Hırsızların otomobille gece saatlerinde çeşitli semtlerde işyerlerine girerek birden fazla hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi.

        6

        Galerici Abdülkadir Sayılgan, "Ticari bir araçla geliyorlar. Cam kırıklarını da görüyorsunuz. Tam burada bulunan aracımıza yanaşarak camını patlatarak içindeki 400 bin lira değerindeki hayalet ekranı komple söküyorlar. Sonra aracı buraya yanaştırıp levyeyle kapıyı açıp dolapları karıştırıyorlar" dedi.

        7

        Hırsızların daha sonra dolabın içinde gizlenmiş olan büyük kasayı fark edip ettiklerini anlatan Sayılgan, "İçeride bulunan laptopu alıyorlar. Dışarıdaki 1.5 milyon lira değerindeki aracı anahtarını alıyorlar. Aracı kasayı ve laptopu da alıp gidiyorlar. Aracın anahtarını alıp konsolosu sökmeleri kasayı yükleyip aracı alıp gitmeleri 5 dakika sürüyor" diye konuştu.

        8

        Sayılgan, "Geçen sene bir sokak aşağıdaki dükkanımıza aynı şekilde hırsız girdi. İçeride bekçi vardı bekçiye saldırdılar kapıyı kırdılar. Perşembe günü Küçükçekçemece'de bu olayın 5. Ağır Ceza'daki mahkemesine gittim. Cuma günü yine hırsızlık olayı oldu. Aracı bulmuşlar ben de şimdi oraya gideceğim" şeklinde konuştu.

        9
        #istanbul haberleri
        #hırsız
        #haberler
        #avcılar
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları gece boyu sürdü
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Saldırılar gece boyu sürdü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk edecek
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        'Ne bakıyorsun' diyerek esnafı yüzünden bıçakladı!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Metrobüste üniversite öğrencisine taciz iddiası!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu