Hırsızların daha sonra dolabın içinde gizlenmiş olan büyük kasayı fark edip ettiklerini anlatan Sayılgan, "İçeride bulunan laptopu alıyorlar. Dışarıdaki 1.5 milyon lira değerindeki aracı anahtarını alıyorlar. Aracı kasayı ve laptopu da alıp gidiyorlar. Aracın anahtarını alıp konsolosu sökmeleri kasayı yükleyip aracı alıp gitmeleri 5 dakika sürüyor" diye konuştu.

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Sayılgan, "Geçen sene bir sokak aşağıdaki dükkanımıza aynı şekilde hırsız girdi. İçeride bekçi vardı bekçiye saldırdılar kapıyı kırdılar. Perşembe günü Küçükçekçemece'de bu olayın 5. Ağır Ceza'daki mahkemesine gittim. Cuma günü yine hırsızlık olayı oldu. Aracı bulmuşlar ben de şimdi oraya gideceğim" şeklinde konuştu.