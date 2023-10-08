Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN! BJK İstanbul maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Beşiktaş İstanbulspor maçı kaç kaç? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi. Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk gol geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Tüpraş Stadı

        HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

        SAAT: 16.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        7' Aboubakar

        Beşiktaş: Ersin, Zaynutdinov, Amartey, Bailly, Rosier, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar

        İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi

        Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.

        Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.

        REKLAM

        KÖTÜ GÜNLER...

        Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.

        Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.

        Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor.

        Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        Hamas tarafından kaçırılan kadın Alman vatandaşı çıktı
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu