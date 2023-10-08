Beşiktaş - İstanbulspor maçı CANLI YAYIN
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, İstanbulspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi. Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı. Başkan Ahmet Nur Çebi ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı
STAT: Tüpraş Stadı
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
7' Aboubakar
Beşiktaş: Ersin, Zaynutdinov, Amartey, Bailly, Rosier, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi
Beşiktaş, ligin geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, hanesine yazdırdığı 13 puanla haftaya 4. sırada girdi.
Süper Lig'de çıktığı 6 müsabakanın 2'sinde berabere kalan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise 2 puanla 19. basamakta yer alıyor.
KÖTÜ GÜNLER...
Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta sular durulmuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup olan siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş görevinden ayrıldı.
Siyah-beyazlı taraftarların uzun bir süredir istifa çağrısı yaparak protesto ettiği Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulu ise olağanüstü seçimli genel kurula gitme kararı aldı.
Beşiktaş, İstanbulspor maçına yardımcı antrenör Burak Yılmaz yönetiminde çıkıyor.
Başarılarla dolu futbolculuk kariyerini haziran ayında noktalayan 38 yaşındaki Yılmaz, sezon başında Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.