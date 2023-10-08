Antalyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları

4 Şurada Paylaş!







İBRAHİM YILDIZ: Bir çok oyuncu rotasyona göre forma giyerken, golcü hiç dinlenmeden her maç sahada. Ve gollerini atmayı sürdürüyor. Elbette, eliniz de böylesine güçlü, gol koklayan, yetenekli bir oyuncu olunca kenarda bekletmek haksızlık gibi gözüküyor. Yine de, Okan Buruk her ihtimale karşı Icardi’yi koruma adına yeni planlar yapmak zorunda. Özetle; Galatasaray büyük bir maç sonrası, Antalya deplasmanında çok yorulmadan galibiyeti almasını bildi.

5 Şurada Paylaş!







ERMAN TOROĞLU: Galatasaray'da çok kaliteli oyuncular var. Her an oyunu değiştirecek 7-8 futbolcu var sahada olan kadroda. Antalyaspor, tamam iyi direndi ama hücumu fazla düşünmediler. Büyük takımdan puan alacaksan en az 1 -2 gol atman lazım. Hele bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerin varsa çok daha farklı düşüneceksin. İkinci golden sonra zaten Antalya'nın da bir şey yapacak hali yoktu.