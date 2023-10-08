Antalyaspor - Galatasaray maçının yazar yorumları
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de çıktığı son 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. Spor yazarları Antalyaspor - Galatasaray maçını yorumladı
UĞUR MELEKE: Galatasaray'da ikinci yarı oyunun hareketlenmesinde önemli rol oynayan Tete’nin yanı sıra ilk golü atan Davinson Sanchez’e da ayrı bir parantez açmak lazım. Sarı-kırmızılı formayı giydiğinden beri özellikle bir konuda olağanüstü katkı sağladı: Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda hep doğru zamanda doğru yerde.
Bir buçuk yıldır bu konuda yük neredeyse tamamen Torreira’nın üzerindeydi. Oyunu iyi okuyan ve Ajax-Tottenham günlerinden de bu rolü oynamaya alışık olan Davinson, gerek Avrupa’da, gerek ligde büyük katkı sağladı Galatasaray’a.
MEHMET AYAN: Okan Buruk’un Kaan ve Mertens ile orta sahayı, Nellson ile savunmayı demlendirici hamleleri neticesinde (77’deki şanslı anı bir kenara bırakırsak) maça etki ettiğini net söyleyebiliriz. Icardi’nin geçen sezon Kadıköy deplasmanında attığı golün benzeriyle finali yaptığı maçın adamı bence OKAN BURUK… Her hamlesi tuttu; her planı yerli yerindeydi. Geniş kadro böyle kullanılır dedirtti.
İBRAHİM YILDIZ: Bir çok oyuncu rotasyona göre forma giyerken, golcü hiç dinlenmeden her maç sahada. Ve gollerini atmayı sürdürüyor. Elbette, eliniz de böylesine güçlü, gol koklayan, yetenekli bir oyuncu olunca kenarda bekletmek haksızlık gibi gözüküyor. Yine de, Okan Buruk her ihtimale karşı Icardi’yi koruma adına yeni planlar yapmak zorunda. Özetle; Galatasaray büyük bir maç sonrası, Antalya deplasmanında çok yorulmadan galibiyeti almasını bildi.
ERMAN TOROĞLU: Galatasaray'da çok kaliteli oyuncular var. Her an oyunu değiştirecek 7-8 futbolcu var sahada olan kadroda. Antalyaspor, tamam iyi direndi ama hücumu fazla düşünmediler. Büyük takımdan puan alacaksan en az 1 -2 gol atman lazım. Hele bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe gibi rakiplerin varsa çok daha farklı düşüneceksin. İkinci golden sonra zaten Antalya'nın da bir şey yapacak hali yoktu.
AHMET ÇAKAR: Şampiyonlar Ligi dönüşleri her takım için zor olmuştur. Skora bakmayın, Galatasaray için de zor oldu. İlk yarı çok düşük bir tempo, sadece Kerem'le girilen bir pozisyon, pas bağlantıları kesilmiş Zaha ve Kerem vardı. İcardi sahada mıydı? O da belli değil. Galatasaray ikinci yarı hem tempoyu artırdı hem de oyuncu değişiklikleriyle belli bir dönem baskı kurdu. Bu baskıda da Sanchez'le golü buldu. Aslında Antalya golü yiyene kadar iyi kapandı, golden sonra da bu sefer tüm kontrolü Antalyaspor eline aldı.
Maçın kırılma anı belki de 77. dakika. Assombalonga'nın kafası gol olsa Galatasaray belki de puan kaybedecekti. Icardi, Türkiye'ye gelmiş en ilginç futbolcu. İkinci yarıda vurduğu harika kafa vuruşu aynı güzellikte Antalya kalecisi tarafından kurtarıldığı pozisyon dışında sahada yok. Ta ki son dakikalarda attığı gole kadar. Öyle zor gol ki; çapraz pozisyon, iyi bir vuruş gerekiyor ama İcardi böyle pozisyonları fındık fıstık gibi atabiliyor. Tıpkı Molde'de Molde'ye attığı golün benzeri.
ERCAN TANER: Icardi varsa bir şekilde gol geliyor. Kafayı vurdu, Sanchez tamamladı. Çok iyi oynamadan öne geçmek, bizim ligde çok önemli. Torreira yine ayaktaydı. O, takımın omurgası içindeki en önemli parça… Assombalonga maçtaki en net fırsatı kaçırdı. Resmen boş kaleye kulağıyla vurdu sanki… Icardi yine yaptı yapacağını. Topla buluştuğu anda tavana vurdu. Büyük golcüler size maç, kupa, her şeyi kazandırır.
OSMAN ŞENHER: Sarı-kırmızılılar iyi de oynasa, kötü de oynasa bu takımın Icardi’si var. Sen yeter ki onu topla buluştur. Bir kaçırır, iki kaçırır, hiç ummadığın anda topu filelere gönderir.