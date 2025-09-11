Channing Tatum, 12 yaşındaki kızıyla kırmızı halıya çıktı

Channing Tatum, kızı Everly ile kırmızı halıda iç ısıtan bir görüntü verdi. 45 yaşındaki oyuncu, eski eşi Jenna Dewan'dan olan 12 yaşındaki kızıyla Japon yapımı 'Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi' animasyon filminin Los Angeles galasına katıldı. Channing Tatum, filmde 'Keizo' karakterini seslendirdi.

Channing Tatum, galada verdiği demeçte; "Hikâyeler önemlidir. Çok, çok, çok önemlidir ve bu, özellikle benim ve kızım için çok önemli" ifadesini kullandı.

Channing Tatum, kızı Everly ile etkinliklerde ve kamera karşısında sık görülmüyor. Baba - kız, geçen yıl birlikte bir etkinliğe katılmıştı.

Channing Tatum ile Jenna Dewan, 2006'da 'Step Up' filmi setinde tanıştı, 2009'da evlenirken kızları Everly, 2013'te dünyaya geldi.

Channing Tatum ile Jenna Dewan, 2018'de ayrıldıklarını duyurdu ve Dewan aynı yıl boşanma davası açtı. İkili, birlikte çektikleri 'Striptiz Kulübü' (Magic Mike) film serisiyle ilgili kârlar konusunda 6 yıl süren çekişmenin ardından Eylül 2024'te boşanma anlaşmasına vardı.