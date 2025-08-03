Charlize Theron ve Channing Tatum aynı filmde buluşuyor
Charlize Theron ve Channing Tatum, 'Dance Parents' adlı yeni aile komedisinde başrolleri paylaşacak
Charlize Theron ve Channing Tatum yeni bir film için buluşuyor. 49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Theron ve 45 yaşındaki ünlü yıldız Tatum, 'Dance Parents' adlı yeni aile komedisinde başrolleri paylaşacak.
Theron ve Tatum, projede rol almanın yanı sıra filmin yapımcılığını da üstlenecek.
Filmin konusu gizli tutulurken, Jonathan Levine'in yönetmenlik ve yapımcılık görevini üstleneceği, senaryoyu ise Meghan Malloy'un yazacağı açıklandı.