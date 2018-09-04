Charlton Athletic - AFC Wimbledon sahaya çıkıyor

İngiltere EFL Trophy Güney Grup G maçında Charlton Athletic ile AFC Wimbledon, 04 Eylül 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Charlton Athletic, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. AFC Wimbledon, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
İddaa'dan 406 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Charlton Athletic kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.90, AFC Wimbledon sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.
Charlton Athletic önceki hafta Rochdale mücadelesinde 2-1 kazandı.
AFC Wimbledon ise Oldham Athletic maçında 0-0 berabere kaldı.
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