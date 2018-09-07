Charlton Athletic - Wycombe Wanderers düellosu

İngiltere 1.Lig maçında Charlton Athletic ile Wycombe Wanderers, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. 8 puanlı Charlton Athletic 10. sırada bulunuyor, Wycombe Wanderers 6 puana sahip ve 16. sırada. Charlton Athletic, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Wycombe Wanderers, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'da 365 kodlu maçı oynayanlar; Charlton Athletic galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.00, Wycombe Wanderers galibiyet oranı 3.10. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.
Charlton Athletic son hafta oynanan Preston North End maçında 2-2 berabere kaldı.
Wycombe Wanderers ise Notts County karşılaşmasında 3-4 yenildi.
Charlton Athletic, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.
Wycombe Wanderers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Wycombe Wanderers, 3 gol atarken 5 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ