Chelsea - Crystal Palace maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Chelsea, 04 Kasım 2018 Pazar günü Crystal Palace takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Chelsea 24 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Crystal Palace 8 puanda ve 14. sırada. Chelsea son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Crystal Palace son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 145 kodlu maçı oynayanlar; Chelsea galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Crystal Palace galibiyet oranı 9.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Chelsea son haftadaki Newcastle United müsabasında 3-0 yenildi.

Crystal Palace, West Bromwich karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, alan Chelsea, 12 gol attı ve 6 gol yedi.

Crystal Palace ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Crystal Palace, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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