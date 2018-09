Rap dünyasında kısaca Fedez ismi ile tanınan rap sanatçısı Federico Leonardo Lucia ile 2016 yılında nişanlandıklarını açıklamıştır. Bu birlikteliğinden Leone Lucia isminde bir kızı vardır. Nişanlısı ile evlendiği haberiyle tekrar gündem olan bloggerın hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Chiara Ferragni kimdir?

CHIARA FERRAGNI KİMDİR?

1987 yılında İtalya‘da dünyaya gelen ünlü model Chiara Ferragni özellikle moda dünyasına yaptığı giriş ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Günümüzde Guess ile modellik çalışmalarını sürdürmekte aynı zamanda The blond salad Chiara Ferragni isimli blog’unda yazılar yazmaktadır. Hatta günümüzde dünyanın en fazla para kazanan blog yazarı olarak tanınmaktadır.

Ayrıca bloğuna verdiği isim ile bir kitaba imzasını atmıştır. 2011 senesinde açtığı blogu kısa sürede 1 Milyon civarında ziyaretçi sayısına ulaşmıştır. 2013 senesinde Steve Madden ile ayakkabı tasarımları konusunda çalışmak için sözleşme imzalamış, ayrıca Tommy Hilfiger, J Brand, Christian Dior, Louis Vuitton, Max Mara, Chanel, Seven for All Mankind ve Runny Green Booghers gibi dünyaca ünlü markalar ile çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Sunucu, yazar ve model olarak sosyal medya üzerinden de sağlam bir takipçi sayısına ulaşan 2014 yılının Eylül ayında Bloglovin ödülünü sahibi olmuştur.

The Blonde Salad ismiyle adını duyuran, geçtiğimiz aylarda da bebeğini kucağına alan Chiara Ferragni rapçi sevgilisi Fedez ile dünyaevine girdi. Aylar öncesinden planlanan gecenin en çok konuşulanı Chiara Ferragni'nin gelinliği oldu. Chiara Ferragni, Dior imzalı gelinlikleriyle büyüledi.

Annesi Marina Di Guardo babası ise Marco Ferragni’dir. Valentina Ferragni ve Francesca isimlerinde iki kardeşi vardır.

