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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Chicago Müzikali Ankara'ya geliyor

        Chicago Müzikali Ankara'ya geliyor

        John Kander'ın müzikleri, Fred Ebb'in şarkı sözleri ve Fred Ebb ile Bob Fosse'un yazdığı metniyle Broadway'in şu anda en uzun süre sahnelenen müzikali Chicago, 23-27 Nisan tarihleri arasında Ankara'da Congresium'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 14:25 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:25
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        Chicago Müzikali Ankara'ya geliyor
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        Broadway’in şu anda en uzun süre sahnelenen müzikali Chicago Avrupa turnesi kapsamında Ankara'ya geliyor. İzleyiciler orijinal Broadway prodüksiyonunu, West End ve Broadway’in en seçkin isimlerinden oluşan olağanüstü bir kadroyla izleme şansı bulacak. Her bir oyuncu, eşsiz yetenekleri ve büyüleyici sahne enerjisiyle Roxie Hart, Velma Kelly, Billy Flynn ve “Chicago” dünyasını oluşturan diğer unutulmaz karakterlere kendi benzersiz yorumlarını katacak. 23-27 Nisan tarihleri arasında Ankara'da Congresium’da sanatseverlerle buluşacak.

        Künye CHICAGO The Musical Şarkı Sözleri: Fred Ebb Müzik: John Kander Yazarlar: Fred Ebb ve Bob Fosse Orijinal prodüksiyonun yönetmenliği ve koreografisi: Bob Fosse Maurine Dallas Watkins’in oyunundan uyarlanmıştır. Orijinal New York Prodüksiyonu Yönetmeni: Walter Bobbie Orijinal New York Prodüksiyonunun Yeniden Yaratımı Yönetmeni: Nigel West Orijinal Prodüksiyon Koreografisi: Ann Reinking Orijinal New York Prodüksiyonunun Yeniden Yaratımı Koreografi: David Bushman Dekor Tasarımı: John Lee Beatty Kostüm Tasarımı: William Ivey Long Işık Tasarımı: Ken Billington Ses Tasarımı Yeniden Yaratım: Matt Grounds Ses Eğitimi: Rob Fisher Metin Uyarlaması: David Thompson Prodüksiyon: People Presents Kft

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        #Chicago müzikali
        #Ankara Congresium
        #müzikal
        #tiyatro
        #başkent
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