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        Haberler Magazin China Suárez, Ayasofya Camii'nden paylaşımda bulundu - Magazin haberleri

        China Suárez, Ayasofya Camii'nden paylaşımda bulundu

        Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlamak üzere İstanbul'a gelen Mauro Icardi ve sevgilisi China Suárez, Ayasofya Camii'nden paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 22:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 22:58
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        Ayasofya Camii'nden paylaşımda bulundu
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        Arjantinli oyuncu China Suárez, bir süredir Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile mutlu bir ilişki sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğunu kutlamak üzere sevgilisiyle birlikte İstanbul'da bulunan Suárez, Ayasofya Camii'nden yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

        Daha önce de İstanbul'un tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret eden ve şehre olan hayranlığını dile getiren Suárez, yeni paylaşımlarında bu hayranlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü oyuncu, "İstanbul, nereye baksan güzellik var. Ne kadar harika bir şehir!" ifadelerini kullanmıştı.

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        #China Suarez
        #Mauro Icardi
        #Ayasofya Camii
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