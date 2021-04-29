Geçtiğimiz aylarda koronavirüsü atlatan İrlandalı model Chloe Loughnan, şu sıralar Maldivler'de tatil yapıyor. Denizin ve güneşin tadını çıkaran Loughnan, yayınladığı gönderi ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu.

"BENİM!"

Ünlü manken, Andy O'Connell adlı sevgilisi ile birlikte verdiği pozu, "Benim" notuyla Instagram hesabından paylaştı.