Boşanıp ülkesi İrlanda'ya gittikten sonra Türkiye'ye dönen ve ilk kez görüntülenen Chloe, birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

Sinema filmi için Türkiye'ye geldiğini söyleyen Loughnan, " Çekimleri Kıbrıs ve Türkiye'de olacak sinema filmimiz için buraya geldim. Onun dışında defile ve reklam çekimi teklifleri de var." açıklamasında bulundu.

Türkiye için burası benim evim diyen Chloe Loughnan, "Burayı ve buradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Ben burada misafir değilim. Burası benim evim. Ne olursa olsun hayat bir şekilde devam ediyor ve etmek zorunda. Ben de artık evimdeyim." dedi.