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        Haberler Gündem Politika CHP, cumhurbaşkanı adayını tescil edecek | Son dakika haberleri

        CHP, cumhurbaşkanı adayını tescil edecek

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin, "Ankara'ya giderek, önce Parti Meclisimizin toplantısını yapıp, belirlenen adayımızı TBMM Grubumuza önereceğiz. Grubumuz da yapacağı toplantıda, ön seçimden çıkan adayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak tescil edeceği oylamayı yapacak." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 00:36 Güncelleme: 27.03.2025 - 00:36
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        CHP, cumhurbaşkanı adayını tescil edecek
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        CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binasında yaptığı açıklamada, 7 gün 7 gece Saraçhane'de kalarak İstanbul'un emanetine sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

        Belediye hizmetlerinin aksamaması için de mücadele ettiklerini belirten Özel, bu süreçte İBB çalışanlarının, CHP meclis grubunun dirayeti ve halkın Saraçhane'de toplanmasının da önemli olduğunu vurguladı.

        Kendisine yöneltilen sokak çağrısı eleştirilerine yanıt veren Özel, "İcap ettiğinde demokrasiye de sokakta sahip çıkılır. Bazen 'Sokağa çıkmak demokratik değildir.' diyerek, demokrasiyi askıya almak isteyenler, kendilerinin gayrimeşru işlerinin karşısında meşru direniş hakkını enfekte etmeye çalışırlar. Bunu yapmaya çalıştı AK Parti, buna direndik, 'Sokaksa sokak.' dedik." ifadesini kullandı.

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        "BELİRLENEN ADAYIMIZI TBMM GRUBUMUZA ÖNERECEĞİZ"

        Bugün mecliste yapılan oylamayla İBB Başkan Vekilliğine getirilen Nuri Aslan'ın seçilmiş olarak yanlarında olduğunu belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Saraçhane'yi, İstanbul'u, emanet edilen Ekrem İmamoğlu adına seçilmiş olan Sayın Nuri Aslan'a emanet ederek birazdan yukarıya çıkıyor, odamı topluyorum. Bundan sonra cuma günü 12.00'de emek örgütleri nereye çağırıyorsa oraya. Cumartesi günü Maltepe'de milyonlarla birlikte Ekrem Başkan'a 'Ekrem İmamoğlu serbest bırakılsın.' temasıyla sahip çıkacağımız ve cumhurbaşkanı adayımızı ilan edeceğimiz mitingde buluşacağız. Yarın birkaç saatliğine Ankara'ya giderek, önce Parti Meclisimizin toplantısını yapıp, belirlenen adayımızı TBMM Grubumuza önereceğiz. Grubumuz da yapacağı toplantıda, ön seçimden çıkan adayın CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak tescil edeceği oylamayı yapacak."

        Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saraçhane ile ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine "Geçmiş olsun, sağlık diliyorum." dedi.

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        İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ise Ekrem İmamoğlu'nun yol arkadaşları olarak, geçici süreyle İmamoğlu'nun emanetini aldıklarını söyledi.

        İstanbul'un oylarıyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı'nın en kısa sürede geleceğini ifade eden Aslan, "Emanetine sahip çıkacağız. Genel başkanımızla birlikte emaneti sahibine teslim edeceğiz." dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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