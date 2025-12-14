CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belli oldu

CHP tarafından 2 yıl uygulanan gölge bakanlık yapılanması ve parti programı çalışmalarının tamamlanmasının ardından "Hükümet Programı" hazırlıkları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu, bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan yeni ve icracı bir yapıya dönüştürüldü. Bu kapsamda CAO bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturuldu.

GÖREV YAPACAK İSİMLER

CAO Yürütme Kurulu'nda görev yapacak isimler ve görev alanları ise şöyle:

"Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Dışişleri Politika Kurulu Başkanı Ömer Kaya Türkmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek, Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Ticaret Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı Barış Övgün."