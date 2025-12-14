Habertürk
        CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belli oldu | Son dakika haberleri

        CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belli oldu

        Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'Hükümet Programı' hazırlıkları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu belli oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2025 - 21:41 Güncelleme: 14.12.2025 - 21:41
        CHP'de Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu belli oldu
        CHP tarafından 2 yıl uygulanan gölge bakanlık yapılanması ve parti programı çalışmalarının tamamlanmasının ardından "Hükümet Programı" hazırlıkları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu, bakanlıkların takibi ve denetimi ile sınırlı kalmayan yeni ve icracı bir yapıya dönüştürüldü. Bu kapsamda CAO bünyesinde icracı politikalar geliştirmek ve kamuoyuna tanıtmak amacıyla CAO Yürütme Kurulu oluşturuldu.

        GÖREV YAPACAK İSİMLER

        CAO Yürütme Kurulu'nda görev yapacak isimler ve görev alanları ise şöyle:

        "Adalet Politika Kurulu Başkanı Şule Özsoy Boyunsuz, Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Dışişleri Politika Kurulu Başkanı Ömer Kaya Türkmen, Enerji ve Tabii Kaynaklar Politika Kurulu Başkanı Ümit Özlale, Gençlik ve Spor Politika Kurulu Başkanı Sevgi Kılıç, Hazine ve Maliye Politika Kurulu Başkanı Kerim Rota, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kültür ve Turizm Politika Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Millî Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, Millî Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek, Sağlık Politika Kurulu Başkanı Kayıhan Pala, Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Yalçın Karatepe, Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, Ticaret Politika Kurulu Başkanı Emre Kartaloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Cumhurbaşkanlığı'na Bağlı Kuruluşlar Politika Başkanı Barış Övgün."

        CAO'nun politika oluşturma süreçlerinin koordinasyonunun ve idari yönetiminin sağlanması amacıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'nda ise Bülent Tezcan (Genel Koordinatör), Emine Uçak ve Ece Güner yer aldı.

        Milli Savunma Politika Kurulu Başkanı Atilla Kezek ve Tarım ve Orman Politika Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, CAO Yürütme Kurulu'nda parti tüzüğüne uygun olarak Parti Meclisi üyesi ya da milletvekili olmayan iki isim olarak listede yer aldı.

        CAO Yürütme Kurulu, iki haftada bir kez Genel Başkan Özgür Özel'in başkanlığında toplanacak. CAO Yürütme Kurulu, ilk toplantısını 16 Aralık Salı günü saat 13.30'da Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde gerçekleştirecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

