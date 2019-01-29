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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hem son Parti Meclisi'nin değerlendirmesini yapmak hem de kalan olası adaylar üzerindeki görüşmeleri tamamlamak için A Takımı ile bir araya geldi. İşbirliği çerçevesinde, 290 seçim çevresinde İYİ Parti adayını destekleyecek olan CHP'de, açıklanmayan 285 seçim çevresi kaldı. Bunlardan yaklaşık 60'ının da büyükşehir ilçesi olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda Cumartesi günü gerçekleşmesi beklenen Parti Meclisi toplantısında kalan tüm adayların açıklanarak, sürecin tamamlanması hedefleniyor.
KADIKÖY YENİDEN OYLANACAK MI?
26 Ocak'ta toplanan Parti Meclisi'ne ilişkin ise bir tartışma var. Toplantıda Kadıköy Belediye Başkanlığına Şerdil Odabaşı'nın aday gösterildiği açıklandı. Ancak Odabaşı, toplantıda 30 kabul, 29 ret oyu aldı. Bazı PM üyelerine göre bir ismin adaylaşması için en az 31 oy alması gerekiyor. Habertürk'e konuşan CHP yöneticileri, bu durumun hukuken bir bağlayıcılığı olmadığı, dolayısıyla Odabaşı'nın adaylığında bir soru işareti bulunmadığı görüşünde. Konuya ilişkin nihai kararı ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu verecek. Parti içerisinde bir tartışmaya mahal vermemek adına, son toplantıda bir kez daha oylama yapılabileceği belirtiliyor.
KALAN 5 İLÇEDE KİMLER ADAY OLACAK?
İstanbul ilçe adaylarını büyük oranda açıklayan CHP'de gözler ise kalan 5 ilçenin adaylarına çevrilmiş durumda. Ak Parti'nin elinde olan Beyoğlu Belediyesi'nde, adaylık için Avukat Hüseyin Özhan'ın ismi ön planda. Kent mağdurlarına ilişkin çalışmaları ile bilinen Özhan'ın, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile bir araya geldiği, projeleri hakkında bilgi verdiği öğrenildi. CHP'nin yönetiminde olan Maltepe Belediyesi'nde ise, mevcut başkan Ali Kılıç'ın yerini korumasına kesin gözüyle bakılıyor. Büyükçekmece ve Şişli için çalışmaların devam ettiği, son toplantıda adaylığı reddedilen Silivri adayı Özcan Işıklar'ın ise bir kez daha oylamaya sunulabileceği konuşuluyor. Adaylığında ısrar edileceği kaydedilen bir diğer isim de Bodrum'un mevcut başkanı Mehmet Kocadon.
ETİMESGUT İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR
Ankara'nın Etimesgut ilçesi de merakla beklenen noktalardan biri. İYİ Parti ile gerçekleştirilen işbirliğinde kapsam dışı bırakılan ilçe için, her iki partinin il ve ilçe yöneticilerinin temas halinde olduğu belirtildi. Bu arada CHP'nin Kenan Nuhut'u Etimesgut adayı yapması durumunda, İYİ Parti’nin rakip aday çıkarmayacağı, dolayısıyla bu ilçenin de işbirliğine dahil edilebileceği belirtiliyor.
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