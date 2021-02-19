CHP'den çocukların şiddetten korunması için

AA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığınca "Pandemi ve Çocuk" konulu rapor hazırlandı. Raporda, "Eğitimde Fırsat Eşitliği", "Uzaktan Eğitim", "Rehberlik" gibi başlıklar ele alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden toplumun diğer kesimlerine kıyasla çocukların daha çok etkilendiğinin belirtildiği raporda, önemli bir kesimin uzaktan eğitim için gereken teknolojik araçlara ve altyapı hizmetlerine erişim sağlayamadığı belirtildi.

Pandemi sürecinde çocukların üstün yararının gözetilmediği ve çocukların yok sayıldığı tespitine yer verilen raporda, çevrim içi ve uzaktan eğitim konularında çocukların görüşlerinin alınmadığı kaydedildi.

Raporda, "Bunun için tüm illerde çocuk meclislerinin kurulması gerekiyor. Çocuk meclisleri kurulursa en azından çocukların da görüşleri alınabilir. Ne şekilde bir eğitim olabilir, sınavlar, diğer arkadaşlarıyla iletişimlerine ilişkin çocukların görüşlerinin alınması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

- İstismar ve şiddet riski arttı

UNICEF'in salgında "çocukların hayatlarının eve sıkışmasıyla birlikte çocuklara yönelik istismar, ihmal, sömürü ve şiddet riskinin de yükseldiği"ne dair uyarılarda bulunduğu hatırlatılan raporda, salgın sürecinde evdeki hayatın çocukların öğrenme süreçlerini ne şekilde etkilediğinin araştırılması ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin oluşturulması gerektiğine işaret edildi.

Raporda, çevrim içi ortamda hak ihlallerinin fark edilmesi ve bununla ilgili çalışmalar yapılması gerektiği belirtilerek "Çocukların her türlü şiddet ve istismardan korunması için salgın dönemi için de olsa bir online bildirim sisteminin kurulması üzerine çalışmalar yapılması gerekiyor." önerisinde bulunuldu.

Salgın sürecinde öğrencilerin ruh sağlığının desteklenmesine, fiziksel-zihinsel-duygusal gelişim dengesinin sağlanmasına yönelik herhangi bir çalışma yapılmadığı savunulan raporda, "Pandemi sürecinde çocukların rehberlik hizmetlerine erişememesi çocuklara yönelik müdahale hizmetlerinin yetersiz kalmasına yol açmıştır." değerlendirmesi yapıldı.