CHP'den komisyonda üye sayısı açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısında ilişkin, "İyi başlanmıştır, umuyoruz ki bundan sonra da demokratik, çoğulcu tutum devam ettirilir, bizim de komisyona olması gerektiği gibi katkı vermemiz sağlanır." dedi.

AA'da yer alan habere göre Emir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ilk toplantısını dün yaptığını anımsatarak, komisyonun nasıl çalışacağına yönelik tavırlarını açıkça ortaya koyduklarını söyledi.

Komisyon çalışmalarının "şeffaf, açık, halkın gözü önünde" olacağına dair söz verdiklerini aktaran Emir, şunları kaydetti:

REKLAM

"Taleplerimiz büyük oranda yaşama geçmiştir. Öncelikle komisyonun oluşumuyla ilgili, sonrasında gündemiyle ilgili, bütün partilerin gündeme katkı vereceği, gündeme ortak olacağı metne yazılmıştır. Bu komisyonun amacının Türkiye'de terörü bitirmek üzere atılacak adımları belirlemek ama aynı zamanda özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti mücadelesi vermek olduğunu da oraya yazılı olarak geçirdik. Aynı şekilde 'şeffaf olacağız' demiştik, hiç kimse merak etmesin. Bütün çalışmalarımız tam tutanak altında ve yazılı basının takibinde olacak. Her şey, halkımızın göz önünde olacak. Kararlar nitelikli çoğunlukla alınacak. Biz, üçte iki isterdik, beşte üç oldu ama burada sayılar önemli ama sayılardan daha önemli gerçekliklerdir."

Komisyona gelecek isimlerin belirlenmesi de dahil olmak üzere komisyonun atacağı her adımda muhalefetin önerilerinin dikkate alınacağını aktaran Emir, bu konuda ortaklaşa çalışma yapılacağını söyledi. Emir, komisyonun ilk toplantısına ilişkin, "İyi başlanmıştır, umuyoruz ki bundan sonra da demokratik, çoğulcu bir tutum devam ettirilir, bizim de komisyona olması gerektiği gibi katkı vermemiz sağlanır." dedi. Murat Emir, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun, Kara Kuvvetleri Komutanlığına da 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in atanmasını eleştirdi. "KENDİSİ UYGUN GÖRDÜĞÜ ADIMI ATACAKTIR" Murat Emir, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İYİ Parti komisyona katılmadı üye de vermedi. Tam sayıyı 51'e tamamlamak için AK Parti, CHP ve DEM'den birer üye isteneceği söyleniyor. Böyle bir bilgi var mı?" sorusu üzerine Emir, "Bu, Meclis Başkanımızın uhdesinde bir bölüm. Kendisi uygun gördüğü adımı atacaktır. Biz ilk gün ne söylediysek aynısını söylüyoruz, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla karar alınır, üye tam sayısı da 51'dir." yanıtını verdi.