CHP Edirne Belediye Başkan Adayı kalp krizi geçirdi

CHP’de yapılan eğilim yoklaması sonucu en çok oyu alarak birinci çıkan ve henüz parti meclisi tarafından ataması yapılmayan Şükrü Ciravoğlu, saat 14.00 sıralarında kalp krizi geçirdi.

Fotoğraf: İHA Ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ciravoğlu’nun kalp damarlarında tıkanıklık olduğu öğrenildi. Acil olarak anjiyo yapılarak stent takılan Ciravoğlu, yoğun bakım servisine alındı. Yetkililer, CHP adayı Ciravoğlu’nun bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınacağını belirtti. Dün de CHP'li İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş kalp krizi geçirmişti. Mehmet Geçmiş'in tedavisi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne devam ediyor. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.