AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Irak Türkmen Cephesi nezdinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, "Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamuoyunun da duymasını istedikleri talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesi Türkiye'den devlet ya da özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyor." dedi.

Salıcı başkanlığında Erbil ve Kerkük'teki görüşmelerini tamamlayan CHP heyeti, ziyarete ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yaptı.

Salıcı, 5-8 Eylül tarihleri arasında Erbil ve Kerkük'ü ziyaret ettiklerini, bu ziyarete CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi üyelerinden Nevaf Bilek ve Hasan Eken'in de yer aldığını söyledi.

Erbil'de başta Mesut Barzani olmak üzere bölgesel yönetim yetkilileriyle görüşme yaptıklarını kaydeden Salıcı, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Meclis Başkanı ve yardımcıları, KDP bürosu yetkilileri, hükümetteki tek Hristiyan bakan olan Ulaştırma Bakanı Ano Abdoka, Ezidi toplumunun ileri gelen temsilcileriyle ve Türkmen Cephesi yetkilileri ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Ziyaretle ilgili Dışişleri Bakanlığı'na rapor da sunacaklarını bildiren Salıcı, "Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, Erbil ve Kerkük'te ise Irak Türkmen Cephesi nezdinde görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin kamuoyunun da duymasını istedikleri talepleri var. Özellikle Kerkük bölgesi Türkiye'den devlet ya da özel sektör tarafından yatırım yapılmasını talep ediyor. Hastaneye ihtiyaçları var. Irak'taki sağlık sisteminde yaşanan sorunlardan dolayı hastane talepleri çok önemli ve öncelikli. Bölgenin kalkınması ve eğitim seviyesinin yükselmesi için üniversite talepleri var. Üniversite eğitimi almak isteyen gençler, bölge ülkelerine dağılmak zorunda kalıyorlar." diye konuştu.

Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkelerinin yıllardır terörle mücadele ettiğini hatırlatan Salıcı, terörün demokrasi, sosyal ve ekonomik gelişmenin, refahın ve toplumsal barışın önündeki en önemli engel olduğunun altını çizdi.

Bölgenin yıllardır terörden, iç savaşlardan büyük zarar gördüğünü söyleyen Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede adil, eşit ve hakkaniyete dayalı bir iş birliğiyle hepimizin refahının birlikte yükseleceğine inanıyoruz. Kısaca OBİT olarak bilinen 'Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı' adı altında bir girişim önerdik. Türkiye, Irak, İran ve Suriye'nin başlatacakları böyle bir iş birliği arayışında bölgedeki tüm paydaşların ve akraba toplulukların önemli katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bu girişimin kimseyi ötelemek, ayrımcılığa tabi tutmak gibi bir amacı yok. Asıl amaç kendi bölgemizde istikrar ve huzur ortamını sağlayacak girişimlerin bölge ülkelerinin kendi inisiyatifleriyle başlatılabilmesidir."