CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter'den fezlekelerle ilgili olarak yanıt verdi. Videolu bir görüntü paylaşan Kılıçdaroğlu, kendisinin de aralarında bulunduğu 8 CHP'linin dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin TBMM'ye getirilmesiyle ilgili olarak, "Fezleke göndermiş, dokunulmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan!" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda "Şimdi ne yapıyorlar, fezleke düzenliyorlar. Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil önemli ülke. Kılıçdaroğlu fanidir" ifadelerini kullandı.