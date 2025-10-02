CHP Genel Başkanı Özel, Çekmeköy–Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattının test sürüşüne katıldı

Hattın, Sancaktepe Şehir Hastanesi, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli istasyonlarını kapsayan ikinci etabındaki test sürüşünde Özel, Veysel Karani İstasyonu'ndan sürücüsüz olarak hizmet verecek vagona bindi.

Özel, sürüşteki ilk izlenimlerini "Deneme sürüşündeyiz. Biraz önce Hasanpaşa İstasyonu'nda durduk. Yolcumuzu güvenle indirdik. Yeni yolcularımızı aldık, ilerliyoruz." ifadeleriyle aktardı.

Metro çalışmalarına devam ettiklerini belirten Özel, metroların yapımında görev alan tüm çalışanlara ve yüklenicilere teşekkür ederek, "Metro AŞ'nin önünü açmak, İstanbul trafiğinin önünü açmaktır. İstanbulluların evlerine erken ulaşmalarının önünü açmaktır. Bu işin particiliği olmaz." diye konuştu.

Hatla ve metro yatırımlarıyla ilgili bilgileri Özel ile paylaşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise, "2019'da tüm bu ağın toplamı, yüzde 2 ile 4 arası bir başlangıç durumundaydı. Ama bugün geldiğimiz noktada, 10 metro istasyonun altıncısını bitirmek üzereyiz. Dördünde de müteahhit firmaların katkılarıyla sürekli çalışmalarımız devam ediyor. Eğer İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü hattını da Sayın Cumhurbaşkanı'mız imzalarsa, onun da kredisi hazır." diye konuştu.