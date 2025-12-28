Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Genel Başkanı Özel, Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı

        CHP Genel Başkanı Özel, Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hastanede tedavi gören eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 21:22 Güncelleme: 28.12.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, Hüsamettin Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP'den yapılan açıklamaya göre, Milli Merkez Ankara Temsilcisi ve önceki Devlet Bakanlarından Ufuk Söylemez ile telefonda görüşen Özel, Cindoruk'un sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

        Cindoruk'un sağlık durumu hakkında bilgi alan Özel, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Futbolda bahis soruşturması: 14'ü futbolcu 29 gözaltı!

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alındı. Bir şüphelinin başka suçtan

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor