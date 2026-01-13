TBMM'de, CHP grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanından grubumuzu onurlandıran değerli konuklarımızı, bizi izleyen ve dinleyen vatandaşlarımızı, burada bulunan değerli emeklileri saygıyla selamlıyorum; saygılarımı ifade ediyorum. Önce Beykoz'da, ardından 80. eylemimizi Denizli'de en etkili biçimde gerçekleştirdik. İktidara yürümeye hep beraber devam edeceğiz.

Vefatının 14. yılında Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurucusu, ömrü Kıbrıs davasına geçen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla, rahmetle anıyorum.

CHP'ye iftiralar atan bir dil var, Sayın Erdoğan'a defalarca söyledim. Hak etmediğimizi duyarsak hak ettiğini duyarsın dedim. Erdoğan'a yapıldığında yurt dışından destek istemek meşru, Ekrem İmamoğlu'na yapıldığında darbe dediğimizde, bizi dünyaya şikayet ediyor, diyorlar. Ben, Avrupa'daki kardeş partilerime, Türkiye'de yaşanan bir yargı darbesidir. Bunu ülkenizde doğru anlatın Erdoğan'ı demokrasiye davet edin dedim. Çin'in 8 milyon tirajlı gazetesine de anlattım. Türkiye'de yapılan darbedir ve buna teslim olmayacağız.

'Suriye'de, Müslümanlar ölürken ses çıkarmayanlar, Aleviler öldüğü zaman ortalığı ayağa kaldırıyorlar' dediler. Grup başkanvekilimizi bunu düzeltin dedi, hanımefendi düzeltmiyorum dedi. Suriye'deki Alevi katliamını meşrulaştıran bir söz bu. Bu hanımefendiye görevde tutmaya devam ederseniz o ayıplı lafın altına başta Erdoğan olmak üzere tüm AK Parti imza atar bunu söyleyeyim. Irak tezkeresine 'Hayır' diyen 99 AK Parti vekilinin bir tanesini siyasette tutmadı, Erdoğan hepsini tasfiye etti. Sen BOP'un eş başkanısın bununla övünüyorsun. Çoklu makam bozukluğuyla krizlere sürükleniyor. AK Parti'nin bu sorunları çözecek bir kadrosu yok. Millet bu haldeyken Erdoğan bambaşka bir halde. 'Bu fakirin İstanbul'da bir müzesi var' dedi. İstanbul'da bir yer yaptırıyormuş kendisine verilen hediyeleri sergileyecekmiş. Katar şeyhinin kendisine verdiği altın tabağı sergileyecekmiş. Sen Cumhurbaşkanısın, Cumhurbaşkanına ne verildiyse devletin müzesinde durur o. Sen Kasımpaşa'da müze açmaya devam et biz Beyoğlu Belediyesi ile Kasımpaşa'ya hizmet etmeye devam ediyoruz. Sayın Erdoğan, emekli kelimesini unuttu, ağzına almıyor o sözcüğü. Ama biz emeklileri onların insafına bırakmayacağız. Emekliler grup salonumuzda, 'Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız' diyerek seslerini yükseltiyorlar. Sizin onur mücadeleniz hepimizin onurudur ve sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz. AK Parti, zenginin dostu, emeklinin düşmanıdır.

Geldiklerinde emekliye, büyümeden pay vermeyeceklerini söylediler ve bunu sistematik olarak yaptılar. Onlar geldiğinde en düşük emekli maaşı 1.5 asgari ücretiydi, yani emekliye hiç dokunmasalardı bugün 42 bin TL emekli maaşı alacaklardı. Biz CHP olarak her yönüyle bunu çalışıyoruz. Bu parayla da 8 çeyrek altın alıyordu emekli. Bugün ise emeklinin alabildiği emekli aylığıyla ancak 2 çeyrek altın alıyor ve emekliler her ay 6 çeyrek altın kaybediyor. İlk seçim sandığında kaybettiğiniz o 6 çeyrek altını seçim sandığında hep birlikte bulacağız. 4.9 milyon insan en düşük emekli maaşı alıyor. Son 6 ayda 1.2 milyon kişi eklendi. Asgari ücret de en düşük emekli maaşı da 39 bin TL olmadır diye açıkladık. Asgari ücret 28 bin TL olarak açıklandı, ülkemizde açlık sınırı 30 bin TL. Grubumuz emekliler için dikkatleri Meclis'e çekmeye, mücadele etmeye karar verdi ve 6 gündür de bu zulmü duyurmaya çalışıyorlar. AK Parti ne derse desin emeklinin arkasında durmaya devam edeceğiz. Bu ucube sistem, millet ile devletin arasına sarayı koydu. Sayın Bahçeli konuşurken bugün emeklilerle ilgili önemli bir şey söyledi. Emekliye bin TL verilmesine sonuna kadar itiraz edeceğiz. Bütün muhalefet partiler bunu eleştiriyor, MHP de buna sefalet dedikten sonra emekliler siz bu Meclis'te azınlık değilsiniz çoğunluksunuz. Buradan tüm genel başkanlara saygılarımı sunuyorum. AK Parti iyi bir teklif getirirse iki elimizi de kaldırıp destek veririz. Getirelim emekli maaşını, asgari ücret düzeyine çekelim. Emekliyi de kurtaralım Meclis'in itibarını da kurtaralım.

Bu Meclis'te tarihi bir adım atma fırsatı vardır. Grup başkanvekillerimiz diğer partilerle görüşecek. Plan bütçede de Meclis genel kurulunda da destek vereceğiz. Emeklinin meselesinde bir arada olursak Türkiye'de çok şey değişecek. En düşük emekli aylığını, asgari ücret yapmak için gereken para 650 milyar TL. Bütçede 768 milyar TL kaynak var. 2.2 Trilyon lira faiz ödüyorlar. Emekliye gelince yok diyecekler. Plan bütçe komisyonu oturup çalışacak, kurtarmazsa ek bütçe yapılacak ama emeklinin sorunu çözülecek. Ankara'da, Gerede sistemini yaptıklarını söyleyip su sorununu 50 yıl çözdüklerini kendileri açıkladı. Dönmüş Mansur başkana, 'Beceriksiz' diyerek Sayın Erdoğan sudan siyaset yapıyor. Mansur başkan Ankara'nın tüm sorunlarını çözdü. Gelecek yılda iktidara geleceğiz. Emekliye bin TL harçlık vereceklerini söylüyorlar. Mansur başkan 2 bin 667 TL, emeklilerin maaşına destek oluyor. Ramazan ve Kurban bayramında ilave 2 bin 500'er lira veriyor. 377 bin sosyal yardım alan vatandaşımız Ankara'da haftaya bedava ulaşım hakkına sahip olacak. Maaş yetmiyor eve ekmek, çocuğa süt alınacak bunun için kart kullanıyor ve yıllık bileşik faizi yüzde 96'ya geliyor. Bu kara düzen yere düşene yerde vuruyor. İnsanların borcu büyüyor ve önce Milli Piyango'nun sitesine geliyorlar. Devlet eliyle kumar oynatılmaz deyip birisine 10 yıllığına verdiler. Spor bahisleri hariç 119 oyun var. Şimdi girin sitesinde akıllara ziyan oyunlar var. Ballı kovan oyunu var. Arının hangi kovana konacağını bilirsen para alıyorsun, kumar oynatıyorlar. Kol çekme var. 2 TL'ye 50 bin TL kazanabileceğin bir oyun var. Ne oluyor biliyor musunuz?

Çerezden seni yakalıyor ve dünyada ne kadar kumar sitesi sana mesaj atmaya başlıyor. 3-4 bin TL sana başlangıç parası veriyor 10 katını senden alıyor ve insanlar intihara sürükleniyor. Bu sefaleti yaratanda bu rezaleti yaratanlar da AK Parti'nin kara düzenidir. Yeşilay'a göre 7 milyon kişi kumar bağımlısı haline gelmiş. Millet detektör alıp, sahilde Almanların düşürdüğü Euroları arıyor çocuğunun, çoluğunun rızkını böyle arıyor. Bunların tamamından kurtulacağız. Bir ülkede adalet olmazsa geçim de olmaz huzur da olmaz. 19 Mart darbesiyle millettin 160 milyar dolarını yediler. Sayın Erdoğan, yargı kollarını kurdu, bakan yardımcısı olan birini savcı olarak gönderdi. Yarın bu darbenin 300. günü ve Beşiktaş'ta olacağız. Tüm İstanbullulara sesleniyorum, hava kaç derece olursa olsun ne yağarsa yağsın pijamaları çıkarmaya meydana akmaya davet ediyorum. Adanalılar Zeydan Karalar yönetsin diyor. Mardin Ahmet Türk yönetsin diyor ama bir kişi bu başkanları görevden alıyor. 10 ay boyunca iftiralar attılar. İBB borsası kurdular. Sayın Erdoğan hiç olmazsa kandırıldım de, bunları milletin sırtına yükleme. İddianame çıksın birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar dedi. Denizli'den 100 bin kişinin gözünün içine baktım yarın da Beşiktaş'ta milletin gözünün içine bakacağım.