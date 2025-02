TBMM'de, partisinin haftalık grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

"Bu seçim aday gösterdiğimiz 17 belediyenin 15'ini Manisa'da kazandık. Hep birlikte kazandık hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Banu bunu yaşatan tüm ilçe başkanlarımıza selam olsun. Bu hafta da siyasi partilere yönelik ziyaretlerimizi ve kabullerimizi gerçekleştirdik. Muhalefetin parçalanmaya çalışıldığı, saldırılar olduğu bu dönemde bir ve birlikte olmamız konusunda görüş birliğimizi teyit ettik. Basın mensuplarına da açıkladık.

Mayıs ve haziran ayında seçim sandıklarına nasıl sahip çıkacağımızın tatbikatını yapacağımızı, verileri nasıl derlediğimizi anlattık. Birbirimizin çok değerli görüşlerinden istifade ettik. Bugün de CHP, Türkiye'nin birinci partisinin olduğu bilinciyle, kimseyi itmeden, yalnızlaştırmadan, asla kibre kapılmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Gönlünde vatan, bayrak, millet ve devlet sevgisi olan, bu ülkenin kurucu kadrosuna saygı duyan herkesle omuz omuzayız, bu ülkenin kurtuluşunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olacağının altını kalın çizgilerle çiziyoruz.

Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret ettim. Ankara'da yemek yerken İstanbul'dan gözaltına aldıran, sabaha kadar tutan, tutuklayan kişinin yetkisiz olduğunu söyledik. O da biliyordu yetkisizliğini, Kayseri'deki bir olay nedeniyle tutukladı. Bir sayın genel başkana yapılan itibar suikastına tanık olduk. Bu tepedekinin korkaklığı ve acizliğidir. Aynı ziyarette gazeteci Suat Toktaş'ı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, Tayfun Kahraman'ı, tüm arkadaşlarımızı ziyaret ettik.

Türkiye'de birinin canı yanıyorsa onun yanında birisi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisidir. Karıncanın bir kardeşi vardır onun adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

Erzincan'da esnaf ziyaret ettik, bin ah işittik. Eskiden koyun can derdindeydi kasap et derdindeydi. Artık koyun kalmadı kasap can derdinde. Bir kilo kuyruk yağının kilosunun 470 TL'ye çıkmış durumda.

Bolu'da Kartalkaya faciasının üzerinden 35 gün geçti. 36 çocuğumuz, 78 canımızı kaybettik. 21 Ocak'ta bilirkişi heyeti oluşturmuşlardı. Bu bilirkişi heyetine görev vermişlerdi, o heyete korsan dediler, raporuna korsan deyip hazırladığı raporu teslim almadılar.