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        Haberler Gündem Politika CHP haberleri: Özgür Özel Meclis'te grup toplantısında açıklamalarda bulundu | Son dakika haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel TBMM'de konuşuyor

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. İşte Özel'in açıklamalarından satır başları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2025 - 13:33 Güncelleme: 25.02.2025 - 14:09
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        CHP lideri Özel konuşuyor
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        TBMM'de, partisinin haftalık grup toplantısında kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, özetle şunları söyledi:

        "Bu seçim aday gösterdiğimiz 17 belediyenin 15'ini Manisa'da kazandık. Hep birlikte kazandık hep birlikte kazanmaya devam edeceğiz. Banu bunu yaşatan tüm ilçe başkanlarımıza selam olsun. Bu hafta da siyasi partilere yönelik ziyaretlerimizi ve kabullerimizi gerçekleştirdik. Muhalefetin parçalanmaya çalışıldığı, saldırılar olduğu bu dönemde bir ve birlikte olmamız konusunda görüş birliğimizi teyit ettik. Basın mensuplarına da açıkladık.

        Mayıs ve haziran ayında seçim sandıklarına nasıl sahip çıkacağımızın tatbikatını yapacağımızı, verileri nasıl derlediğimizi anlattık. Birbirimizin çok değerli görüşlerinden istifade ettik. Bugün de CHP, Türkiye'nin birinci partisinin olduğu bilinciyle, kimseyi itmeden, yalnızlaştırmadan, asla kibre kapılmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

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        Gönlünde vatan, bayrak, millet ve devlet sevgisi olan, bu ülkenin kurucu kadrosuna saygı duyan herkesle omuz omuzayız, bu ülkenin kurtuluşunun Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile olacağının altını kalın çizgilerle çiziyoruz.

        Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'ı ziyaret ettim. Ankara'da yemek yerken İstanbul'dan gözaltına aldıran, sabaha kadar tutan, tutuklayan kişinin yetkisiz olduğunu söyledik. O da biliyordu yetkisizliğini, Kayseri'deki bir olay nedeniyle tutukladı. Bir sayın genel başkana yapılan itibar suikastına tanık olduk. Bu tepedekinin korkaklığı ve acizliğidir. Aynı ziyarette gazeteci Suat Toktaş'ı, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i, Tayfun Kahraman'ı, tüm arkadaşlarımızı ziyaret ettik.

        Türkiye'de birinin canı yanıyorsa onun yanında birisi vardır, o da Cumhuriyet Halk Partisidir. Karıncanın bir kardeşi vardır onun adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

        Erzincan'da esnaf ziyaret ettik, bin ah işittik. Eskiden koyun can derdindeydi kasap et derdindeydi. Artık koyun kalmadı kasap can derdinde. Bir kilo kuyruk yağının kilosunun 470 TL'ye çıkmış durumda.

        Bolu'da Kartalkaya faciasının üzerinden 35 gün geçti. 36 çocuğumuz, 78 canımızı kaybettik. 21 Ocak'ta bilirkişi heyeti oluşturmuşlardı. Bu bilirkişi heyetine görev vermişlerdi, o heyete korsan dediler, raporuna korsan deyip hazırladığı raporu teslim almadılar.

        Bilirkişiyi takviyeyle güçlendirdik dediler. Bu bilirkişilerin raporunda Bayındırlık, Bolu İl Özel İdaresi ve Kültür Turizm Bakanlığı sorumlu yazmışlardı. Bu heyete raporu almayız dediler. Yeni heyet görevlendirdiler. 3 gün süre veriyor savcılık. 23 Ocak'ta raporu yazıp teslim etmeye çalışıyorlar. Belediyeyi ekleyin, bakanlığı çıkarın diyorlar.

        24 Ocak'ta bu heyet azillerini isteyip onu teslim etmişler. Kimi diyor ki görevden azlimi talep ediyorum, kimi diyor ki şu nedenlerle azlimi talep ediyorum diyorum. Bu heyetin değil ama bu raporu almayanların insan yüzüne çıkacak yüzü yok. Görevden çekilme azil imzalarının hepsi elimizde bulunuyor. Şimdi anlatamasa da bu heyet mahkemelerde yarın yaşadıklarını anlatsın da korsan rapor nedir Adalet Bakanı sen de gör, kurtarmaya çalıştığın Kültür ve Turizm bakanı da görsün.

        Sahte alkolden, Kartalkaya'da ölenlerin iki katı insanımız öldü. Bunun nedeni faiş vergilendirmedir. Sen hiç kimsenin yediğinin içtiğinin hesabını sorgulayabilecek biri değilsin. Sen hiç kimsenin yaşam tarzını eleştirip, sorgulayamazsın.

        Benim MHP'ye önerim askıda buğday uygulamasının yerine askıda vicdana, askıda vekilliğe son verin, oturup memleketin sorunlarını konuşalım. Gerçekten çiftçinin sorunlarını çözeceklerse, muhalefetin bu hafta TBMM'ye getireceğimiz önerilere destek versinler. Mübarek Ramazan ayı geliyor ve geçen yıl 900'e satılan Ramazan kolisi 1.600 TL'ye çıktı.

        Zorla 20 TL diye açıklanan ama 30 TL'den satılacak olan Ramazan pidesinden bir hesap yapalım.

        Pidenin fiyatını 20 TL'den alalım, 23 yılda pidedeki artış yüzde 3900'u bulmuş durumda. Ramazan pidesinin kilosu 2 liraydı, şu an 80 TL'ye çıkmış durumda. Ramazan ayı boyunca vekillerimizle tüm illerimizde olacağız.

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